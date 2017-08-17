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    İsveçli CEO Trump’a kızıp istifa etti

    Ersin ARSLAN / STOCKHOLM, DHA
    17 Ağustos 2017 - 11:03Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:03

    Yapıştırıcı kimyasalları ile tanınan 3M şirketinin İsveçli CEO’su Inge Thulin, ABD’nin Virginia Eyaleti’ndeki Charlottesville’deki ırkçı saldırının ardından, Başkan Trump’ın kurduğu Amerikan Üretim Konseyi’nden (American Manufacturing Council) istifa etti.

    THULIN açıklamasında “Sürdürebilirlik, çeşitlilik ve katılımcılık benim kişisel değerlerimdir ve aynı zamanda 3M’nin de vizyonunun temellerini oluşturur” dedi. Thulin, Trump’ın konseyinin bu değerleri uygulamak için etkin bir araç olmaktan çıktığı için istifa kararı aldığını belirtti.

    Daha önce de ilaç üreticisi Merckin CEO’su Kenneth Fraizer ve Intel CEO’su Brian Krzanich de konseyden istifa ettiklerini duyurmuşlardı.

    TRUMP KONSEYİ FESHETTİ
    Ard arda gelen istifaların sonrasında Trump, Amerikan Üretim Konseyini feshettiğini duyurdu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Üretim Kurulu ile Strateji ve Politika Forumu’nu sonlandırdığını duyurdu. Trump, “Üretim Kurulu ile Strateji ve Politika Forumu’ndaki işadamları ve kadınları üzerine baskı kurmaktansa, her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler” dedi.

    Etiketler: isveç , Trump , Inge Thulin
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