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    İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: Türkiye, AB’ye kapıyı kapattı

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 20:49

    Ankara’yı Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmaya giden kapıyı kapatmakla suçlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türkiye’nin doğru yönde hareket etme fırsatını kaybettiğini belirtti.

    Estonya’nın başkenti Tallin’de AB dışişleri ve savunma bakanlarının gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulunan Wallström, “Türkiye’nin şu anda yaptıklarının sonuçlarının olması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor” dedi.

    Daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde Türkiye için yer olmadığını dile getirmişti. Türkiye'nin hukuk ilkelerinden uzaklaştığını belirten Merkel, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da görüşebileceklerini söylemişti.

    Fransız hükümet sözcüsü Сhristophe Castaner, Türkiye'deki mevcut siyasi durumun, bu ülkenin AB'ye üyelik müzakerelerine devam etmesini daha imkansız hale getirdiğini savunmuştu.

    Etiketler: Margot Wallström , İsveç , AB
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