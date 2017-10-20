İstismarcı öğretmenden iğrenç savunma!

Eskişehir’de 2014-2016 yılları arasında özel matematik dersi verdiği erkek öğrencisi B.Ş.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen S.Y. ’nin yargılanmasına bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Evli, 2 çocuk babası tutuklu sanık S.Y. pişman olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"B.Ş. ile 2014-2015 yılları arasında bir temasımız, birlikteliğimiz olmadı. 2015 yılında da ben Eskişehir’de değildim. 2016 Haziran ayında bana mesaj attı. Birkaç kez mesajlaştık. Aralık ayında ilk kez evine gittim. Fiziksel yapısı nedeniyle yaşının küçük olduğu belli değildi. Konuşmaları ve hareketleri yetişkin insan gibiydi. Kesinlikle suç işleme kastım yoktur. Mesaj içeriklerine de bakıldığında bir yetişkin gibi olduğu görülmektedir. Benim 2 tane çocuğum vardır. Çocuklarım mağdur olacaktır. Mağdur olmaması için beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Tutuklu olmam nedeniyle çocuklarım mağdurdur. Pişmanım. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum."



Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, öğretmen S.Y.’yi 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.