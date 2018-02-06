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İstismar hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

İstismar kelimesinin anlamı yaş ve cinsiyet gözetmeksizin herhangi birinin yaşam hakkını kötüye kullanmaktır. Fiziksel, duygusal, psikolojik, cinsel veya ihmal olmak üzere bir çok çeşidi bulunur. Ancak durumu ne olursa olsun her insan acı çekmeden ve korkmadan yaşamayı hakeder ve bu istismar en yakınından bile gelse hukuki ve psikolojik yardım alma hakkı vardır. Eğer siz de istismara uğradığınızı düşünüyorsanız bir an önce yardım istemelisiniz. Bir istismarcıyı tanımak için ise aşağıdaki özellikleri bilmeniz yeterlidir.

Doğan BURDA
06.02.2018 - 13:07 | Son Güncelleme :

Hakimiyet kurma

İstismar eden kişi ilişkilerinde kendilerini sorumlu hisseder ve aile bireyleri asına karar verip, ne yaplması gerektiğini söyler Karşılığında beklediği ise hiç sorgusuz itaattir. İstismarcı kişiler karşılarındakine cansız bir obje gibi davranabilirler.

İstismar hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

 Aşağılama

İstismarcı kişilikler karşı tarafa ciddi anlamda maniplasyon yaparlar ve kendilerine karşı güvenlerini yitirmeleri için sistematik bir şekilde bu insanı aşağılarlar. Sonuçta istismara uğrayan kişi kendinin değersiz olduğuna ve kimse tarafından istenmeyeceğine inanmaya başlar. Bu da o insanın zayıf hissetmesine neden olur.

İstismar hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

 Uzaklaştırma

İstirmarcı istismar ettiği kişinin etrafında insanların olmasını istemez. Sadece kendisine muhtaç kalmasını istediğinden karşısındakini dış dünyadan uzaklaştırır. İstismara uğrayan kişi; aile, okul, arkadaş ortamı gibi ortamlara girmek için istismarcıdan izin almak zorunda kalır.

İstismar hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

 Tehdit etme

İstismarcılar istismara uğrattıkları kişilerin kendilerinden uzaklaşmamaları ve kendi suçlarını örtbas etmek için sık sık tehditlerde bulunurlar. İstismara uğrayan kişi çocuklarıyla, ailesiyle, evcil hayvanıyla ve canıyla tehdit edilir. Ayrıca istismar eden kişi kendisinin intihar edeceğini söyleyerek de istismara devam edebilir.

İstismar hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

 Reddetme ve suçlama

İstismarcı karşı tarafı neden istismar ettiği konusunda kendini hiç bir zaman suçlu görmez. Ona göre istismara uğrayan kişiye bunu yapması için geçerli ve gerekli nedenleri vardır. Bu nedenle kendilerinde hiç bir zaman suç bulmazlar ve her karşı tarafı suçlarlar.

 

 

Etiketler: istismar , manipülasyon , evcil hayvan
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