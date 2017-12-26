Ã–ÄŸrenci yurdundaki istismar olayÄ±nda akÄ±lalmaz iddialar

Dikiliâ€™nin Ä°smetpaÅŸa Mahallesiâ€™nde bulunan Ã¶zel ortaÃ¶ÄŸretim yurdunda kalan bazÄ± erkek Ã¶ÄŸrencilerin ailelerinin, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ÅŸikayeti Ã¼zerine polis, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã–ÄŸrencilerden 11 yaÅŸÄ±ndaki Ä°.Ã–.â€™nÃ¼n emniyetteki ifadesinin ardÄ±ndan yurttaki 7 Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunduÄŸu iddia edilen temizlik gÃ¶revlisi Ã–.F.E., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dikili Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne getirilen ÅŸÃ¼pheli, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±. Yurt ile ilgili olarak Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan kapatma kararÄ± verildi.

Adliyedeki ifadesinde suÃ§unu kabul ettiÄŸi ve cep telefonundan Ã§ocuklara ait fotoÄŸraflarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ã–.F.E.â€™nin, 12 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸa iki kez, aynÄ± yaÅŸtaki baÅŸka bir Ã§ocuÄŸa da bir kez istismarda bulunduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–.F.E.â€™nin daha Ã¶nce bir camide gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve benzer iddialarÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine yurtta Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ã‡OCUKLAR UZMANLARA ANLATMIÅž

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda uzmanlarÄ±n dinlediÄŸi iki Ã§ocuÄŸun, baÅŸlarÄ±ndan geÃ§enleri anlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu anlatÄ±mlarda, Ã–.F.E.â€™nin cinsel istismar sonrasÄ±nda bazÄ± Ã§ocuklara para verdiÄŸi, zihinsel geriliÄŸi olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸrencilere istismarda bulunduÄŸu iddialarÄ± yer aldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n, Ã–.F.E.â€™nin kendisine direnmeye Ã§alÄ±ÅŸan bazÄ± Ã¶ÄŸrencilere baskÄ± ve ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de kaydedildi. Ä°ki Ã¶ÄŸrencinin anlattÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan uzmanlarÄ±n yurtta kalan diÄŸer Ã§ocuklarÄ± da dinlemek istedikleri, bunun iÃ§in de ailelerine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirtildi.