İstismar davasında örnek karar

Mahkeme, sanıklar Abdurrahman Demir (20) ve Muhammet Sait Atilla’yı (20) ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 15’er yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Mağdurun anlatımlarının olayın gerçekliğine uyduğundan sanık savunmasına itibar edilmediğini belirten mahkeme gerekçeli kararında, “Sanıklar, 13 yaşındaki mağdur ile para karşılığında mağdurun isteği ile cinsel ilişki yaşadıklarını belirtmişler ise de Türk hukuk sisteminde 15 yaşından küçüklerin rızalarına mutlak olarak hukuksal geçerlilik tanınmaz. Mağdurun rıza ile ilişkiye girmediği anlatımları dikkate alındığında sanıkların savunmasına itibar edilemeyeceği kanaatine varılmıştır” denildi.



