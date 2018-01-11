İstinye'de yeşil alana hastane

İstinye’de kalan ender yeşilliklerden olan, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanın 25 bin metrekarelik bölümünde yapımı planlanan hastane inşaatının alanda, bir önceki Meclis kararında verilen 1 emsal hakkı, kurul kararıyla 0.50 emsale düşürüldü. Kurul kararı doğrultusunda yapılan plan değişikliği İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı. Karara karşı oy veren CHP’nin meclis üyelerinden Hüseyin Sağ, “Halkın kullandığı spor alanı şimdi özel spor hastanesi oluyor. İhtiyaç varsa kamu yapsın spor hastanesi” dedi.



