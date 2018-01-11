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    İstinye'de yeşil alana hastane

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    11.01.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, İstinye’de, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan ve 20 yıl önce imzalanan protokolle kullanım hakkı 49 yıllığına İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen arazi üzerinde yapılacak Özel Spor Hastanesi’nin inşaat hakkını düzenledi.

    İstinye’de kalan ender yeşilliklerden olan, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanın 25 bin metrekarelik bölümünde yapımı planlanan hastane inşaatının alanda, bir önceki Meclis kararında verilen 1 emsal hakkı, kurul kararıyla 0.50 emsale düşürüldü. Kurul kararı doğrultusunda yapılan plan değişikliği İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı. Karara karşı oy veren CHP’nin meclis üyelerinden Hüseyin Sağ, “Halkın kullandığı spor alanı şimdi özel spor hastanesi oluyor. İhtiyaç varsa kamu yapsın spor hastanesi” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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