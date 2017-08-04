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    İstinat duvarı çöktü, müteahhitler polis merkezine götürüldü

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 19:23Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 19:23

    GAZİANTEP’te, inşaat halindeki bir binanın istinat duvarıÿyakınındaki başka bir inşaatın temel kazısı sırasında çöktü. Çöken duvarın yanındaki apartmana zarar vermesi nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

    Öğleden sonra Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana gelen olayda, inşaat halindeki bir binanın yanında konut yapmak için yeni temel kazısı yapıldığı sırada, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Duvardan düşen molozlar inşaatınÿyanında 4 katlı apartmana zarar verdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisler, çökmenin şiddetiyle duvarlarında çatlaklar ve çökmeler oluşan apartmanda yaşayanları tahliye etti.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Yaralananın olmadığı olay sonrasında belediye ekipleri inşaatlarda incelemede bulundu. Apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine her iki inşaatın müteahhitleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Apartman sakinlerinin, belediye yetkililerinin incelemesinin ardından evlerinde kalıp kalamayacakları belirlenecek.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     

    Etiketler: gaziantep , istinat duvarı , apartman
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