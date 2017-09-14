İstilaya hazırlar

ÇİN, son 10-15 yıldır global otomotiv endüstrisinde adeta satranç oynar gibi hamleler yaparak tüm dizginleri ele geçirmeye başladı. Önce 1.3 milyarı aşan nüfusuyla sahip olduğu potansiyel pazarı kullanarak uluslararası otomotiv devlerini ülkeye çeken Çin, bu şirketleri ortaklık şartıyla yatırıma ikna edince yavaş yavaş otomotivde uzmanlaşmaya başladı. Daha önce ürettiği modelleri taklitten öteye geçiremeyen Asya devi, ilk etapta uluslararası ortaklıklarla pazarı büyütme yolunu seçti. 6 yıl önce Amerika’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv ülkesi olan Çin, 25 milyon adede yaklaşan yıllık otomobil pazarıyla arayı açıyor. Durum böyle olunca da hemen hemen tüm otomotiv şirketleri kayıtsız bu ülkeye yatırım yapmak zorunda kalıyor.



İşte bu noktada 10 yıl önce ülke dışına açılmayı deneyen ancak gerek emisyon gerekse kalite standartlarını tutturamadığı için başarılı olamayan Çinli otomotiv markaları (Chery, Geely, Great Wall) yurtdışı hayallerini bir kenara bırakıp önce tecrübe kazanmayı, daha sonra da iç pazardan elde ettikleri gelirle zora giren uluslararası markaları almaya başladı. Bu satın almalar Çinli firmaların otomotiv konusundaki bilgi ve birikimini hızla artırdı.



Çinli Geely’nin İsveçli Volvo’nun tamamını satın alması, Çinli Dongfeng’in PSA Grubu’na (Peugeot-Citroen) ortak olmasının ardından bir başka Çinli otomotiv şirketi Great Wall (Çin Seddi) ise sürpriz bir şekilde İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler Grubu (FCA) bünyesindeki ünlü Jeep markasını satın almak istediğini açıkladı. Son olarak Çinli Dongfeng, Renault-Nissan ile Çin’de ortak elektrikli otomobil üretmek için şirket kurdu. Mercedes, elektrikli otomobil markası EQ’yu Çin’de üreteceğini açıkladı. Ülke elektrikli araç üretimi konusunda dünyayı şekillendirmeye başladı.



FUARA ÖZEL MARKALAR

Çinlilerin başarısı aldıkları markaların yönetimlerine karışmadan finansal destek sağlayıp, altyapılarından yararlanmaktı. Bunda da hızla başarılı olduklarını Frankfurt fuarıyla birlikte yavaş yavaş göstermeye başladılar. 12 markanın katılmadığı Frankfurt fuarındaki boşluktan yararlanarak kendilerine geniş standlar hazırlayan Çinli Chery ve Great Wall artık Avrupa’ya ve dünyaya açılmaya hazır olduklarının mesajını yeni global markalarıyla verdiler.



Bunlara satın aldıkları markalarla uzmanlıklarını daha da artıran Geely ve Dongfeng’i de eklersek yakın bir süre içinde uluslararası otomotiv devlerinin elleriyle büyüttüğü Çinli otomotiv markalarının kendileri için büyük tedhit yaratacağını söyleyebiliriz.



YENİ MARKASIYLA SINIRLARI AŞACAK

Çin devletine ait olan Chery, global büyüme planına bağlı olarak yarattığı ‘Exceed’ markasını ve bu markaya ait ilk modeli fuarda tanıttı. Avrupa için geliştirilen Exceed TX isimli SUV model Çinli üreticinin yeni tasarım anlayışının da ilk ürünü. Chery’nin İngiltere’de kurulan Avrupa Ar-Ge ve tasarım merkezinde geliştirdiği marka ve bu ilk model tamamen Avrupalı tüketicilerin talepleri doğrultusunda geliştirilmiş.







LÜKS DEVLERE RAKİP OLDU

AMERİKAN Jeep markasını alarak dünyanın en büyük SUV üreticisi olma planları yapan Çinli Great Wall da, Frankfurt’ta yeni markası Wey’i ve bu markanın modellerini tanıttı. Great Wall’ün lüks sınıfta konumlandırdığı markası Wey, Frankfurt fuarında tanıttığı hibrit motorlu SUV konsepti Wey XEV dikkat çekti. Tesla Model X’i anımsatan ateş kırmızı rengindeki konsept model martı kapılara sahip. Wey markasının fuarda tanıttığı diğer model ise halihazırda Çin’de sattığı VV5 moreli oldu. Çinli marka bu modeliyle Audi ve Mercedes’e rakip olmayı hedefliyor.









EN HAVALI KONSEPT

FUARDA en dikkat çeken modellerinden birisi olan yeni Proceed Concept, Kia’nın Frankfurt’taki Avrupa Tasarım Merkezi tarafından geliştirilirken yeni nesil cee’d model ailesinin tasarımıyla ilgili önemli ipuçlarını barındırıyor. İlk kez sergilenen yeni konsept otomobil Kia için tamamen yeni bir gövde formu sunuyor.









HAZİRANDA TÜRKİYE'DE

GÜNEY Koreli Kia’nın kompakt SUV sınıfında yer alan yeni modeli Stonic Frankfurt’ta tanıtıldı. Stonic, ‘Kaplan Burnu’ formundaki ön ızgarasıyla marka kimliğine vurgu yapıyor. Yeni Kia Stonic Avrupa genelinde 2017 yılının 4. çeyreğinde satışa sunulacak ancak Türkiye’ye Haziran 2018’de gelecek. Kia Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Can Ağyel, bunun sebebinin otomatik şanzıman olduğunu belirterek, “Stonic ilk etapta manuel şanzımanla satışa sunulacak. Biz bu versiyonu getirmeyeceğiz. Benzinli otomatik şanzımana sahip Stonic’i haziranda sunacağız. Biz de Türkiye pazarı için uygun bu modeli sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Ağyel, Sportage’nin bu yıl sonunda gelmesi beklenen dizel otomatik seçeneğinin de 2018’e kaldığını belirterek şunları söyledi: “Bizim tam anlamıyla potansiyelimizi gösterip 20 bin adetleri aşacağımız yıl 2018 olacak. Bu yıl son çeyrekte elimizde geleni yapıp kârlılığa odaklanarak yerimizi korumak istiyoruz.”









3. DÜNYA PRÖMİYERİ

ALMAN Opel, Fransız PSA Grubu’nun (Peugeot Citroen) bünyesinde ilk fuarına katıldı. Opel, fuarda Grandland X, Insignia GSi ve Insignia Country Tourer’in dünya prömiyerini yaptı. Opel-PSA Grubu işbirliği ile geliştirilen Grandland X markanın Plug-in Hybrid seçeneğini de sunacağı ilk modeli. Grandland X kasımda, Insignia GSi 2018’de Türkiye’de.









4x4 LİDERİ YENİLENDİ

DACIA Duster tamamen yenilendi. Frankfurt’ta sergilenen Duster, Mart 2018’de Türkiye’de satışa sunulacak. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 8 ayda 28 bin 763 satış adedi ve yüzde 5.2 pazar payı ile Dacia’nın Türkiye’de en çok satan 6’ncı marka olduğunu belirtti.



2030 YILINI SERGİLEDİ

Renault, Frankfurt’ta elektrikli ve otonom (sürücüsüz) konsept otomobil Symbioz ile dikkat çekti. Symbioz, Renault’nun 2030’a ilişkin vizyonunu yansıtıyor. Elektrikli, otonom, internet bağlantılı ve otomobilin kullanıcıların yaşamları ile tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmış konsept model mobilitenin geleceğine yönelik ipuçları veriyor. Symbioz konseptinin yanı sıra Renault, aynı zamanda 2023 yılı gibi daha yakın bir zaman dilimi için öngörülen bir otomobilin ipuçlarını sunan Symbioz demo aracı da geliştirmiş.







TÜRKİYE'DE HİBRİT ALAN SATMIYOR

JAPON Toyota, Türkiye’de üretilen C-HR’nin çok daha yüksek güce sahip ‘C-HR Hy-Power’ konseptini tanıttı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2017’nin ilk 8 ayında 1932 adedi hibrit olmak üzere 3 bin 870 adetlik C-HR satışı yaptıklarını belirterek “Toplam C-HR satışları içinde hibrit oranı yüzde 50’ye ulaştı. Daha fazla alabilseydik daha fazla satardık. Bir başka konu ise hibrit araç sahiplerinin genelde araçlarını satmadıklarını görüyoruz. İkinci elde satan kişi sayısı yok denecek kadar az” dedi.