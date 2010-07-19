İstila etmeyin, istifa edin

Kurulda, yılların verdiği birikime dayanarak üç büyük kulüp temsilcilerinin Divan kuruluna seçilmesi geleneksel bir hale gelmişti…

Yine aynısı olması bekleniyordu…

Olmadı!

Tabii ki bu bir zorunluluk değil…

Dedik ya 'GELENEKSEL'…

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan seçim yapılırken Beşiktaş’ın es geçilmesi, gelenekselliği bozup Özgener’in ‘GENELEKSEN’ kavramını ortaya çıkarttı…

Mahmut Özgener’in Beşiktaş’a olan nefretini bilmeyen yoktur…

Geçen sezon kendisine gelen ÖZEL CEP TELEFONU mesajının Habertürk gazetesinde yayınlamasının cevabını bile vermezken, Beşiktaş topraklarına ikinci kez nefret tohumu ekti…

Neden ve hangi sebeplerle Divan skandalına Özgener göz yumdu, soru işaretleriyle dolu…

Ekilen bu tohuma cevap; Erdoğan Toprak ve arkadaşlarının salonu terk etmesi oldu…

Eski bir Bakan olan Erdoğan Toprak nazikçe bir tepki gösterdi…

Nazikçe diyorum ama hata olduğunu da dile getirmem gerekiyor…

Neden diyeceksiniz…

Açıklıyorum…

T.F.F.’nin sadece geçen yıl 19 Milyon TL’lik AÇIĞI var…

Ve Futbol Federasyonu Başkanı bunu açıklarken o kadar rahat ve kendinden eminki “diğer yönetimlerde de oldu diyebiliyor”…

Sayın Özgener, örnek olarak biz kötüyü mü almalıyız?

Siz oraya hem futbolu hem de yönetimdeki yanlışları düzeltmek için geldiniz. Ne hakla “önceki yönetimlerde de vardı” diyebiliyorsun?

Bende o zaman diyorumki sizden çok var Sayın Özgener, ‘istila etmeyin, istifa edin’ yönetimi işini bilen profesyonellere bırakın!

İsterseniz geçtiğimiz ayda düzenlenen Amerika turnesinde limuzinlere ödenen toplam 400 bin dolardan bahsedelim…

Ne gerek vardı?

19 Milyon TL açığı olan bir yönetimin 400 bin dolarlık araç masrafı mı olur?

Ben ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Şimdi böylesine bir açık varken ibra edenlere soruyorum “nasıl ibra edebildiniz?”…

Biliyorsunuz ‘ibra’ olayı kulüplerde meşhurdur. Nedeni belli “seviyoruz, tarafız, gönlümüz elvermedi”…

E peki futbolu yönetmekle yükümlü özerk federasyona neden ‘kıyamıyorsunuz’!

İbra etmeyecektiniz!

Böylesine bir durumun hesabı verilmeliydi!

Keşke Sayın Erdoğan Toprak salonun terk etmek yerine ibra etmeseydiniz…

Uzun zamandır oluşturulan ‘GENELEKSEN’, Beşiktaş camiasına karşı oluşturulan cephenin ne denli kararlı olduğunu gösteriyor…

Salonu terk etmek yerine ‘ibra etmemek’ yapılan ayıba doğru bir şekilde cevap verecekti!

Maalesef bu tarihi fırsatı kaçırdınız…

**

Sayın Mahmut Özgener’in cevaplaması gereken sorular…

Bir… 19 Milyon Liralık açık nasıl oluştu?

İki… Amerika kampında tüm masraflar sponsorlar tarafından karşılanırken 400 Bin Dolarlık limuzin masrafları nasıl çıkarıldı?

Üç… T.F.F’nin ibra edilmesi için herhangi bir kulüp başkanıyla özel olarak konuşuldu mu?

Dört… Yönetiminizle geçmişte futbolu kötü yönettiği iddia edilen yönetimler arasındaki fark nedir?

Beş… 19 Milyon Liralık açığı nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?

Evet Sayın Özgener, biraz gerçekleri konuşalım, bilgilendirelim?