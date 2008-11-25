Olsalar FenerbahÃ§e'nin (hem de yabancÄ± hakkÄ± kullanmadan) daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸi ortada.. Ama onlarÄ±n yokluÄŸunda FenerbahÃ§e'nin ya da Milli TakÄ±m'Ä±n bir B planÄ± Ã¼retme zorunluluÄŸu yok mu? Ya da onlar varken hiÃ§ mi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamadÄ± takÄ±mlarÄ±?

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Edip Uras yazÄ±yor

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-Altan TanrÄ±kulu (22 KasÄ±m tarihli yazÄ±sÄ±ndan)

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â€˜Ne anlÄ±yorsun ÅŸu oyundan: 22 adam bir topun peÅŸinde koÅŸuyor.â€™ derler ya, futbolu bu kadar seven biri olarak kan insanÄ±n beynine sÄ±Ã§rar. Futbolun yÃ¼z milyonlarca insan iÃ§in bu kadar hayati olabilmesinin nedenini kavramak, bu oyunu daha iyi anlayabilmek iÃ§in gidip bir futbol sahasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda durup etrafÄ±nÄ±za bakÄ±n, sahada dolaÅŸÄ±n, penaltÄ± noktasÄ±nda durup kaleye bakÄ±n veya kalede durup karÅŸÄ±daki kaleye. Biraz hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ zorlarsanÄ±z, inanÄ±lmaz bir gÃ¼Ã§ harcayan futbolcularÄ±n topla, rakipleriyle ve zaman zaman hava ve zeminle mÃ¼cadelelerini iÃ§indeymiÅŸ gibi yaÅŸayabilirsiniz. Futbolu, takÄ±mlarÄ± ve oyuncularÄ± Ã¶lesiye eleÅŸtirmeden bir kez daha durup dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in gÃ¼zel bir egzersiz.

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Futbol fizik oyunudur derler: eksik. Futbol fizik olduÄŸu kadar bir kimya oyunudur da. AynÄ± apartmanda zaman zaman Ã¼Ã§ daire birbiri ile anlaÅŸamazken, 11 insanÄ±n aynÄ± amaÃ§ iÃ§in, daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bile olsa Ã§oÄŸu zaman doÄŸaÃ§lama geliÅŸmesi gereken bir iletiÅŸim kurmasÄ±dÄ±r. Zaman ister, emek ister bir takÄ±mÄ±n kurulmasÄ±, Ã§arklarÄ±n dÃ¼zgÃ¼n iÅŸlemeye baÅŸlamasÄ±. YÄ±ldÄ±zlarÄ± bile doldursanÄ±z aynÄ± ekibe, futbol takÄ±mÄ± bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r, tÃ¼m amaÃ§larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmek iÃ§in farklÄ± yapÄ±da ancak aynÄ± frekansta iÅŸlerini yapabilecek, birbirlerini tamamlayacak oyuncular gerektirir.

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Olimpiyat Åžampiyonu Amerikan Bayan Futbol TakÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ÂkaptanÄ± Mia Hamm ÅŸÃ¶yle diyor: â€˜Ben bir takÄ±mÄ±n Ã¼yesiyim, takÄ±ma gÃ¼venirim, takÄ±ma teslim olurum, takÄ±m iÃ§in fedakarlÄ±k yaparÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ asÄ±l ÅŸampiyon olan bireyler deÄŸil takÄ±mÄ±n kendisidir.â€™ Bir futbol takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±, bireylerinin birlikte oluÅŸturduÄŸu performans ile Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼r, bu zaman zaman bireylerin toplam gÃ¼Ã§lerinden az zaman zaman da fazla olabilir, takÄ±m olmanÄ±n â€˜olmazsa olmazÄ±â€™ takÄ±mlarÄ±n kimyasÄ±dÄ±r.

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Zaman genelde futbolda bulamayacaÄŸÄ±nÄ±z kaynaklardan. Sadece Ã¼lkemizde deÄŸil, futbolun yapÄ±sÄ±nda dÃ¼ne Ã§ok raÄŸbet edilmez, varsa yoksa bugÃ¼n ve â€˜Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§larâ€™ vardÄ±r. Åžampiyonlar, bir sonraki sezonda, bir sonraki kupada unvanlarÄ±nÄ± bir baÅŸka ekibe devredebilirler. DolayÄ±sÄ±yla futbolda Ã¶nemli olan her kitle sporunda olduÄŸu gibi devamlÄ±lÄ±k ve sihirli kelime â€˜istikrarâ€™dÄ±r.

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FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m son haftalarda yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda â€˜Ä°stikrar rakiplerimizle aramÄ±zdaki en Ã¶nemli farktÄ±râ€™ diyor. Son yedi yÄ±lda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hocasÄ±nÄ± iÅŸe baÅŸlatmÄ±ÅŸ bir kulÃ¼p olarak oldukÃ§a iddialÄ± geliyor kulaÄŸa. GalatasaraylÄ±larâ€™Ä± Ã§ok kÄ±zdÄ±ran ama saÄŸlÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok mantÄ±klÄ± bir lafÄ± daha var Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n. â€˜Galatasarayâ€™Ä±n UEFA KupasÄ±â€™nÄ± almasÄ± tesadÃ¼ftÃ¼r.â€™ demiÅŸti. O sezon sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± futbolu, maÃ§larÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadeleyle hakkÄ±yla almasÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin belki de gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rebileceÄŸi tek Avrupa KupasÄ±â€™nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± tesadÃ¼f olarak algÄ±lamak elbette doÄŸru deÄŸil. DoÄŸru olan, aradan geÃ§en bunca yÄ±lda sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± aynÄ± sahnenin yakÄ±nlarÄ±nda bile gÃ¶rememenin burukluÄŸu, kupanÄ±n sistematik bir Ã§alÄ±ÅŸmadan ziyade, geÃ§ici bir dÃ¶nem iÃ§in oluÅŸan muhteÅŸem bir kadronun eseri olmasÄ± herkesin cesaretini kÄ±ran. AslÄ±nda Galatasarayâ€™Ä±n yapamadÄ±ÄŸÄ±, elindeki kadronun Ã¼zerine ekleyememek, gidenlerin yerini dolduramamak, Avrupaâ€™da herkesin adÄ±nÄ± bildiÄŸi bir kulÃ¼pten yÄ±llarca Avrupaâ€™da baÅŸarÄ± grafiÄŸi dÃ¼ÅŸen bir takÄ±ma inmek. Elbette takÄ±mlar Ã¶nemli ama takÄ±mÄ± takÄ±m yapan oyuncularÄ±n toplam kimyasÄ±.

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Transferde giden oyuncularla gelenleri kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rabilirsiniz, eÄŸer bilgisayarda Championship Manager oynuyorsanÄ±z, hesaplarÄ±nÄ±zÄ±n tutma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yÃ¼ksektir. â€˜Åžu oyuncular giderse gitsin yerine adam mÄ± yokâ€™ yaklaÅŸÄ±mÄ±na girerseniz, gÃ¼n gelir birileri de sizin iÃ§in â€˜Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Ã§eyrek final bir tesadÃ¼ftÃ¼â€™ deyiverir.

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FenerbahÃ§eâ€™de bu yÄ±l eksik olan sadece alÄ±namayan galibiyetler, kaÃ§an goller deÄŸil. HiÃ§bir takÄ±mdan sÃ¼rekli kazanmasÄ± beklenemez. Bu sezon ÅŸimdilik eksik olan, FenerbahÃ§eâ€™nin takÄ±m olamamasÄ±. BirkaÃ§ atmosferli maÃ§ hariÃ§, FenerbahÃ§e hiÃ§bir oyunda sahadaki ve kenardaki oyuncularÄ±yla uyum iÃ§inde gÃ¶zÃ¼kmedi, aynÄ± amaca kilitlenmiÅŸ gÃ¶zÃ¼kmedi, maÃ§larÄ± istermiÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kmedi. Oysa geÃ§en yÄ±l yarÄ± final kapÄ±sÄ±nÄ± aralamak Ã¼zere olan takÄ±mdan Ã§ok fazla eksik yok. GeÃ§en yÄ±l yakalanan o kimyadan ise eser yok.

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ÅžampiyonluklarÄ± takÄ±mlar kazanÄ±r elbette, ama takÄ±mlarÄ± da oyuncular oluÅŸturur.Â Â

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Tuncay, Aurelio, Anelka, Nobre ve diÄŸerleri. NasÄ±l denir: â€˜Kendi baÅŸlarÄ±na bir ÅŸey ifade etmeyen ama takÄ±m iÃ§inde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir anlam ifade edenâ€™ oyuncular bunlar. SÃ¼rekli baÅŸarÄ± fedakarlÄ±k ve vizyon ister, bir buÃ§uk sene sonra gideceÄŸini planlayan hocalarla istikrar olmaz, olsa olsa tesadÃ¼f olur.