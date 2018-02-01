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    İstiklal Caddesi'nin ortasında 'dövüş kulübü'

    İHA
    01.02.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Taksim Balo Sokak’ta gürültü geldiği ihbarı üzerine metruk bir binaya giden zabıta ekipleri, içeride sokak dövüşünde kullanılan köpeklerle karşılaştı. Binada, köpekleri güçlendirmek için kullanılan çok sayıda serum duvarlara takılmış halde ele geçirildi.

    Beyoğlu Taksim Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak üzerindeki bir metruk binadan “havlama” sesi gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapıyı tam kıracakları esnada binada yaşadığını iddia eden bir şahıs zincirlenmiş kapıyı kırdı. İçeriye giren ekipler, sokak dövüşünde kullanıldığı iddia edilen köpeklerle karşılaştı. Sahibi olduğunu söyleyen şahıs, köpekleri alarak sokaktan uzaklaştı.

    İstiklal Caddesinin ortasında dövüş kulübü

    DUVARLARA SERUM TAKILMIŞ

    Bunun üzerine ekipler içeriye girerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında içeride ısınmak için kullanılan elektrikli kaloriferlerin yanı sıra duvara takılmış halde çok sayıda serum görüldü. Serumların dövüşlerde kullanılan köpekleri güçlendirmek için kullanıldığı öğrenildi. İncelemelerin ardından binanın kapısı zabıta ekipleri tarafından kaynak makinesi kullanılarak kapatıldı.

    İstiklal Caddesinin ortasında dövüş kulübü
    İstiklal Caddesinin ortasında dövüş kulübü

     

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    Etiketler: istiklal caddesi , köpek dövüşü , Taksim , son dakika
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