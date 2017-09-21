İstiklal Caddesi'ne bu kez Nijeryalılar çıktı

Protesto eylemleri, yürüyüşler, basın açıklamalarına sık sık sahne olan İstiklal Caddesi'nde bu kez açıklama yapanlar arasına Afrikalı bir grup da katıldı. Sayıları 30 kişiyi bulan, ülkeleri Nijerya'nın güneybatısındaki Biafra'da insan hakları ihlalleri, kaçırılmalar olduğunu belirterek dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışan grup açıklama yaptı.

Çevredekilerin merak ve ilgiyle izlediği, hem kendi dillerinde hem de İngilizce yapılan açıklamada kendilerinin “Biafra Yerli İnsanlar Derneği” üyesi olduklarını belirtilerek, Biafra'da 1000'den fazla kişinin kaçırıldığı veya ortadan kaybolduğu, bunun bölgede bulunan ve piton operasyonu adı altında askerlerin yaptığı öne sürüldü. “ Biz savaş istemiyoruz. Birçok insan ortadan kaybedildi .Birleşmiş Milletler sesimizi duysun. Barış istiyoruz” diyen grup, basın açıklamasından sonra teşekkür ederek dağıldı.