MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İstiklal Caddesi'nde 'İyi ki varsın Eren' grafitisi

    İstiklal Caddesi'nde 'İyi ki varsın Eren' grafitisi

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 16:50Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 16:51

    Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için İstanbul İstiklal Caddesi'nde grafiti çalışması yapıldı.

    Galatasaray Meydanı'nda grafiticiler tarafından duvara büyük harflerle "Eren" yazıldı. Grafitide Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki paylaşımına atıfta bulunularak "# İyiki varsın Eren" yazısı da yer aldı.

    İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlar da Eren Bülbül için çizilen grafitiye yoğun ilgi gösteriyor, çizim önünde fotoğraf çektiriyor.

    Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında lise öğrencisi Eren Bülbül ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.

    Etiketler: Eren Bülbül , trabzon maçka , eren bülbül maçka
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri