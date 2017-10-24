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İstihdam 1 yılda 834 bin arttı

İHA
24.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

TEPAV istihdam izleme bültenine göre, Temmuz 2017’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2016’ya göre yüzde 6,2’lik artışla 14 milyon 196 bin oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteninin 65'inci sayısı yayımlandı. Buna göre; Temmuz 2017’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2016’ya göre yüzde 6,2’lik artışla 14 milyon 196 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2017’ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 202 binlik artış gerçekleşti.

Temmuz 2017’de esnaf ve çiftçi sayısı Temmuz 2016’ya göre yüzde 2,5’lik artışla 2 milyon 751 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise Haziran 2017’ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 48 binlik azalış gerçekleşti.

Temmuz 2017’de kamu çalışan sayısı Temmuz 2016’ya göre yüzde 3,1’lik azalışla 2 milyon 975 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2017’ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 2 binlik artış gerçekleşti.

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