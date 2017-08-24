İstihbarat konseri iptal ettirdi

İspanya’nın Katalonya bölgesinde geçtiğimiz hafta Barcelona ve Cambrils kentlerini kana bulayan saldırıların ardından Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir rock grubunun konseri İspanyol yetkililerin verdiği istihbarat üzerine önceki gece son anda iptal edildi. Hollanda polisi, konser alanına yakın bir minibüste gaz tüpleri buldu.

ÇELİK YELEK GİYDİLER

Minibüsün şoförü gözaltına alındı. Ayrıca, minibüsün İspanya’ya kayıtlı olduğu anlaşıldı. Dün sabah da bir başka şüpheli, evine baskın yapılarak gözaltına alındı. Konseri veren Allah-Las grubu, isimleri nedeniyle çok sayıda tehdit alıyordu.

Konserin iptalinin ardından grup üyeleri, kurşun geçirmez yelek giydirilerek polis eşliğinde mekândan çıkartıldı. Rotterdam Emniyet Müdürü Frank Paauw, konuyla ilgili olarak “İspanyol polisinden somut bilgi aldık. Buna göre tam bu tarihte, bu mekânda ve bu rock grubuna karşı saldırı olacaktı” dedi. Paauw, gözaltına alınan 22 yaşındaki ikinci şahsın “bir terör saldırısı hazırlığı yapmaktan” şüpheli olduğunu söyledi.

BİLGİ ÇOK KESİNDİ

Rotterdam Emniyet Müdürü, “Bir şüpheliyi gözaltına aldık ve saldırı tehdidi altındaki yere ilişkin istihbarat o kadar kesindi ki bu gözaltıyla tehdidin ortadan kalktığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Rotterdam’ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, İspanya’dan gelen bilginin doğrudan yakalanan şüpheliyi işaret ettiğini söyledi. Abutaleb, “İstihbarat o kadar doğruydu ki onu birkaç saat içinde yakaladık” dedi. Allah-Las rock grubu, Rotterdam’daki konserinin iptalinin ardından çıktığı turne kapsamında dün gece Polonya’nın başkenti Varşova’da sahne aldı. Konser için güvenlik önlemleri artırıldı. Konser alanında sivil polisler görevlendirildi.

Allah-Las grubu üyeleri, bu ismi seçerken kesinlikle Müslümanları rencide etmeyi düşünmediklerini söylüyor.

TÜRKİYE’YE GELEMEMİŞLER

Allah-Las grubu, İngiliz Guardian gazetesine geçtiğimiz yıl verdiği röportajda bu ismi, kutsal bir çağrışımı olduğu için tercih ettiklerini açıklamıştı. Grubun solisti Miles Michaud, “ABD’deki ve dünyadan başka yerlerindeki Müslümanlardan e-postalar alıyoruz. Rencide olduklarını söylüyorlar. Bu kesinlikle bizim amacımız değildi. Bize e-posta atanlara e-postayla yanıt verip neden bu ismi seçtiğimizi açıklıyoruz. Çoğunlukla bizi anlıyorlar” demişti. Grup üyeleri, Guardian’a Türkiye’deki bir konser planının isimlerinden rahatsız olan bir organizatör tarafından iptal edildiğini de anlattı.