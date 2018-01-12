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    İstihbarat geldi polis harekete geçti: Cinsel uyarıcı...

    İHA
    12.01.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Çorum’da polis ekipleri tarafından bir otomobile düzenlenen operasyonda cinsel uyarıcı hap ve çikolatalar ele geçirildi.

    Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) mücadele ekipleri bir aracı takibe aldı. Bir süre takip ettikleri aracı durduran KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada toplum sağlığı tehlikeye atan ve kullanımı yasak alan bin 272 adet cinsel içerikli kapsül hap, 578 adet cinsel içerikli çikolata, 660 adet (110 ml) cinsel içerikli sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.O. hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

    Etiketler: çorum , polis , istihbarat
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