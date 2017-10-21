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    ‘İstifaya zorlamak Anayasa’ya aykırı’

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 01:24 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI  Tayyip Erdoğan’ın Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının görevden ayrılmamaları durumunda “neticesinin ağır olacağını” söylemesi ile ilgili olarak, DSP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ten tepki geldi. Türk’ün açıklaması özetle şöyle:

    “AKP’li belediye başkanlarının istifaları, giderek genişleyen bir olaya dönüştü. 30 Mart 2014 yerel genel seçimlerinde bu görevlere seçilen insanların aslında kendiliklerinden istifa etmedikleri, onları aday gösteren AKP yönetimince istifa ettirildikleri kısa zamanda ortaya çıktı. Erdoğan’ın , sıradaki belediye başkanlarının istifa etmemeleri durumunda ‘neticesinin ağır olacağını’  söylemesi, açık bir tehdittir. Önceki istifalarda da bu tehdidin etkili olduğu anlaşılıyor. Anayasamızın 127. maddesine göre yerel seçimleri beş yılda bir yapılır. Eğer ortada görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir suç varsa soruşturma açılması için gerekli işlemin yapılmaması ihmal; böyle bir durum yoksa tehditle istifaya zorlanmaları ise açıkça Anayasa’nın 127. maddesine  aykırıdır.”

    Etiketler: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk , Melih Gökçek , gazetehaberleri
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