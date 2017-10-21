‘İstifaya zorlamak Anayasa’ya aykırı’

“AKP’li belediye başkanlarının istifaları, giderek genişleyen bir olaya dönüştü. 30 Mart 2014 yerel genel seçimlerinde bu görevlere seçilen insanların aslında kendiliklerinden istifa etmedikleri, onları aday gösteren AKP yönetimince istifa ettirildikleri kısa zamanda ortaya çıktı. Erdoğan’ın , sıradaki belediye başkanlarının istifa etmemeleri durumunda ‘neticesinin ağır olacağını’ söylemesi, açık bir tehdittir. Önceki istifalarda da bu tehdidin etkili olduğu anlaşılıyor. Anayasamızın 127. maddesine göre yerel seçimleri beş yılda bir yapılır. Eğer ortada görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir suç varsa soruşturma açılması için gerekli işlemin yapılmaması ihmal; böyle bir durum yoksa tehditle istifaya zorlanmaları ise açıkça Anayasa’nın 127. maddesine aykırıdır.”