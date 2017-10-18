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    İstifaya ikna görüşmeleri

    Nuray BABACAN / ANKARA
    18.10.2017 - 23:50 | Son Güncelleme:

    İKTİDAR partisi, 27 Eylül’de yapılan MKYK toplantısında isimleri belirlenen belediye başkanlarının istifasının gecikmesi üzerine süreci hızlandırdı.

    Son MKYK toplantısında görevden ayrılmalarına karar verilen Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanlarından, sadece ikisinin istifa etmesi ve diğerlerinin direnmeleri, partide sıkıntılı bir süreç yaşanmasına neden oldu.

    Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in ardından dün de Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dışında bu başkanlarla görüşme yapmadı. İstifa taleplerinin yerel yönetim başkanlığı düzeyinde tebliğ edilmesinin ardından üç başkanın direnişi başladı.

    BAŞBAKAN DEVREDE

    Bu sürecin uzamasının partiye zarar vereceğinin konuşulması üzerine önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından da Başbakan Binali Yıldırım’ın devreye girdiği bildirildi. Soylu’nun bir hafta önce Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla görüştüğü öğrenildi. Bu süreç, başkanların direnmesi durumunda partiden ihraç edilmeyecekleri ve bakanlık aracılığıyla azledileceklerinin duyurulması anlamına geldi.

    Bunun ardından Yıldırım, 14 Ekim’de Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la, dün de Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’yle görüştü. Yıldırım’ın, bu sürecin uzatılmasının hem parti hem de başkanların aleyhine sonuç doğuracağına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve bir an önce gereğinin yapılmasını istediği öne sürüldü.

    GÖKÇEK İÇİN BAŞKANLIK SONRASI İKİ ALTERNATİF

    Üç başkanın direnmesi, AK Parti kulislerinin de en çok konuşulan konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in tavrının diğer iki başkanın direncine neden olduğu, Gökçek’in istifasının bunları da çözeceği yorumu yapılıyor.

    Kulislerde konuşulan bir başka konuyu ise Melih Gökçek’in görevden ayrıldıktan sonra ne yapacağı konusu oluşturuyor. Bu konuda iki görüş var. Gökçek’e bir kurumda müsteşar veya genel müdür düzeyinde bir görev verileceği ve 2019 seçimlerinde de milletvekili adayı yapılacağını iddia edenler ile hiçbir görev verilmemesi gerektiğini savunanlar bulunuyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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