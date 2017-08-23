İstifaya götüren hatalar

1-) YERLEŞTİRMEDE BÜYÜK HATA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir’in istifasında rol oynayan en büyük hata, 8 Ağustos’ta açıklanan ÖSYS yerleştirme sonuçlarından tam 4 gün sonra ortaya çıktı. ÖSYM yaptığı açıklamada, bir programa yerleştiğini öğrenen 1499 adayın aslında üniversiteyi kazanmadığını, 1628 adayın da düzeltmeden sonra bir programa yerleştirildiğini duyurdu. Üniversiteye yerleşmesi gerektiğini düşünen bir adayın, ÖSYM’yi uyarması sonrasında bu hatanın farkına varıldı.



2-) LYS’DE YANLIŞ PUAN HESABI

ÖSYM, 11 Temmuz’da açıklanan Lisans Yerleştirme Sonuçları’nın (LYS) ardından 14 Temmuz’da sürpriz bir duyuru yayınladı. LYS ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle, bazı adayların güncel eğitim durumu hesaba katılmamıştı. Bu nedenle 7 bin 84 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplandı. Başarı sıralamaları da değişti.



3-) UNUTULAN 17 BİN ADAY

2016 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans sonuçları branş sıralamalarında yapılan güncelleme sonrasında 17 bin adayın unutulduğu ortaya çıktı. Daha sonra yapılan güncellemede tüm adayların başarı sıraları etkilendi.



4-) MÜFREDAT DIŞI UZAY SORUSU

11 Haziran’da yapılan LYS-1’de (Matematik), iki müfredat dışı sorunun bulunması kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine 12’nci sınıf müfredatında yer almayan uzay analitiğinden çıkan iki soru iptal edildi.



5-) 2015 KPSS’DE İPTAL REKORU

2015 KPSS’de 12 soru iptal edildi. Üç sorununsa cevap şıkkının yerleri değiştirildi. Hürriyet o dönemde son beş yılda KPSS’deki hatalı soruları ele almış ve ÖSYM’nin, bir sınavda 12 soru iptal ederek kendi rekorunu kırdığını tespit etmişti.



6-) 15 DAKİKA KURALI

ÖSYM’nin bu yıl YGS ve LYS’de uygulamaya başladığı, sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav salonlarına girişlerin sona erdirilmesi düzenlemesi, mağduriyetler yüzünden tepki çekti.



7-) HATALARA SESSİZLİK

2017 ÖSYS’deki yerleştirme hatasının ardından sorumlularla ilgili bir işlem yapılmaması da eleştirildi.



'İÇİMİZDEKİ TEK JAPON'

PROF. Dr. Ömer Demir’in ÖSYM Başkanlığı’ndan istifa etmesi sosyal medyada geniş yer buldu. Bazı kullanıcılar Demir’in istifasını onurlu bir davranış olarak görürken, ‘İçimizdeki tek Japon’ benzetmesi de yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı Demir’i “Bu ülkede ilk defa bir devlet memuru hatasından dolayı sorumluluk aldı ve ÖSYM Başkanı istifa etti, onurlu davrandı” diyerek kutlarken; bir diğeri ise ‘Delikanlı insanlar kalmış memlekette’ tweet’i attı. Ayrıca “99 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması önemli değil, bin yılda bir görülebilecek makamını bırakıp istifa eden ÖSYM başkanı daha ilginç” paylaşımı da dikkat çekti.