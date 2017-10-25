Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İstifasını açıkladı tatile çıktı: Hazırlıksız yakalandım

    İstifasını açıkladı tatile çıktı: Hazırlıksız yakalandım

    Fuat KARS/BURSA, (DHA)
    25.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen ve geçen pazartesi günü beklenen açıklamayı yapıp Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi. Altepe, kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili yorum yapmayacağını, bu konuda bilgisinin olmadığını da söyledi.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen belediye başkanları arasında yer alan ve pazartesi günü görevinden ayrıldığını açıklayan Recep Altepe, eşi Hüsniye Altepe ile tatil için güney sahillerine gitti.

    DHA muhabirinin sorularını telefon ile yanıtlayan Altepe, gelişmelere hazırlıksız yakalandığını söyledi. Altepe, şunları kaydetti:

    "Ben daha önce görev sürem bitene kadar kendimi hazırlıyordum. Bu zaman dolunca tekrar görev verilirse yoluma devam ediyordum. Bu kez öyle olmadı. Hazırlıksız yakalandım. Seçimlere 1.5 yıl vardı. Kendimi buna göre ayarlamıştım. Evimi yaptırmak için yıktırmıştım. Hizmet sürem dolunca yeni evime taşınacaktım. Şimdi öyle olmadı. Tatil dönüşü kiraya taşınacağım."

    NE İŞ YAPACAĞINI AÇIKLADI

    Kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili bilgisinin olmadığını ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Recep Altepe, kimseyi de suçlamayacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Başkanı olunca ticari yaşamını durdurduğunu belirten Altepe, şöyle konuştu:

    "Tekrar etmek istiyorum. Benim yüzüm ak, alnım açık. Bu konuda rahatım. İstifa ettikten sonra iş yaşamıma tekrar devam edeceğim. Ben makine mühendisiyim, oğlum, kızım ve gelinim de mühendis. Karar aldık, sıfırdan otomotiv üzerine hidrolik sistem imalatına başlayacağız. Bu projemiz de seçim sonrası için düşünülüyordu. Önceye almak zorunda kaldım. Söylediğim gibi hazırlıksız yakalandım."

     

    Etiketler: bursa belediye başkanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri