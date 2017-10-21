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    İstifası istenen Bursa Belediye başkanı: Yok öyle bir şey

    Hüseyin TÜCCAR/Mehmet İNAN /BURSA/DHA
    21.10.2017 - 22:36 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa edeceği iddiaları ile ilgili "Yok öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım'ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun'un kızları Jessika Altun'un nikahına katıldı. Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi.

    İstifası istenen Bursa Belediye başkanı: Yok öyle bir şey

    Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrıldı., Başkan Altepe istifa iddiaları ile ilgili bilgi almak isteyen DHA muhabirine, "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok öyle bir şey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar" diyerek makam aracına binip ayrıldı. 

    İstifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili bomba iddiaİstifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili bomba iddia

    Etiketler: ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe
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