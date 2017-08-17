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    İstifası işleme alındı

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    17 Ağustos 2017 - 21:51Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:52

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin istifasını verdiğini açıklayarak, “Teamüllere uygun olarak dilekçesi işleme konmuştur” dedi.

    Beştepe’de basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Kalın, gündeme ilişkin şunları söyledi:

    (Donanma Komutanı Kösele’nin istifası) Ben de Genelkurmay Başkanımızla görüşerek teyidini aldım. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele kendi istek ve arzusuyla istifasını vermiş ve teamüllere uygun olarak bu istifa dilekçesi işleme konulmuştur. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

    MERKEL’E: CİDDİYE ALINMAMALI

    (Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Gümrük Birliği’ni güncellemeye devam etmeyiz açıklaması) Bu açıklamalar talihsiz açıklamalar. Türkiye’yi böyle ‘yüzde 50 şurada, yüzde 50 burada’ gibi tasniflere tabi tutarak dışarıdan siyasi mülahazalar yapmak son derece sakıncalıdır, demokratik ilkelere aykırıdır. Bunlar seçim atmosferinde yapılmış popülist değerlendirmeler. Açıkçası çok da ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyoruz.

    (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı CHP’ye kumpasla suçlaması) Kendisine ve milletine güvenen bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın bir başka yola tevessül edeceğini iddia etmek ancak abesle iştigal olur.

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    Etiketler: Oramiral Veysel Kösele , Oramiral , Veysel Kösele , gazetehaberleri
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