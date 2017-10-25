İstifaların yerine CHP’den aday yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları basın toplantısıyla duyururken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İstanbul’la ilgili sözlerini de eleştirdi.

“Sayın Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olduğunda kendisini ‘İstanbul’un imamı’ olarak ifade etmişti. Şimdi o günün İstanbul imamı, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyor. Ama ihanet İstanbul ile sınırlı kalmadı. Türkiye tablosuna bakın. Erdoğan, kutlu yürüyüşten bahsediyordu. Bu yürüyüşün ne olduğu belli. İmametten hıyanete, hıyanetten kıyamete gidiş bu yolculuk” diyen Tezcan, AK Parti’den istifalarla ilgili de şunları söyledi:

SUÇ DOSYASINI KAPATMA MI

“Türkiye’yi bu noktaya getiren anlayış, bir aydan bu yana istifalarla meşgul ediyor. Öyle bir tablo yaratıldı ki Cumhurbaşkanı makamı şantaj ve tehdit makamına dönüştürüldü. Belediye başkanlarına ya istifa et ya hapse girersin. Peki istifa ettiği zaman, ortada bir suç varsa, suç dosyasını kapatma taahhüdü müdür bu? Eğer böyle diyorsan bu bir kirli pazarlık değil mi? Kimse çıkıp da ‘Bize nasıl kirli pazarlık önerirsiniz, verilmeyecek hesabım yok’ demiyor.

BAŞKANIMIZ SAVCILIKTA

Bizim belediyelere de yönelecekleri işareti veriyorlar. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanımız şu anda savcılıkta ifade veriyor. Niye? CHP Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle. ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettin’ diyorlar. Ne demiş, ‘faşist diktatör’ demiş. Yalan mı? Halkı sokağa çıkmaya tahrik etmiş. Sizin demokratlığınız bu kadar, demokrasi halkın sokakta derdini, demokratik olarak anlatabildiği rejimdir.

Biz bundan önce İstanbul’da Belediye Meclisi’nde yapılan seçime aday göstermiştik. Genel Başkanımız, ‘Millete gidelim’ çağrısını yapmıştır. Kaosu kesin olarak çözecek yer millet olacağından bundan sonraki belediye meclislerinde bu sebeple boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz. Milleti adres gösteriyor erken seçim diyoruz.”