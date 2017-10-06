İstifa talebi söz konusu değil

Afyonkarahisar Kampı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Gökçek arasındaki önceki gün yapılan buluşmanın rutin bir görüşme olduğunu söyledi.

Görüşmenin, “Gökçek’in, daha önce talep ettiği randevuya verilen rutin cevap” olduğunu belirten Ünal, “Cumhurbaşkanımız görüşmek için çağırmadı Melih Bey’i, kendisinin daha önceden randevu talebi vardı. Aynı zamanda da 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ilgili düzenleme halen devam ediyor. Bunlarla ilgili bir görüşmeydi. Ben daha önce de açıkladım, bir istifa talebi söz konusu değil” diye konuştu. Erdoğan’ın partiye tekrar dönmesinin ardından “partinin her şeyi elden geçirdiğini” vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘ELDEN GEÇİRME AMACI 2019’A HAZIRLIK’

“Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019’a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanının, herhangi bir belediye başkanının yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani ‘Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek’ diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın bu konuda çalışmaları devam ediyor. Öncelikli olarak ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Bizde partinin değeri, anlamı, önemi, şerefi üstün ve kıymetlidir. Dolayısıyla makamı alırken sorun çıkarmayanlar, ‘Makamı boşaltın’ denildiğinde niye sorun çıkarsınlar. Yani aslında her şey son derece açık. Bir süreç devam ediyor, bu süreç içinde de şundan emin olun, herhangi bir şey olduğunda ilk siz duyacaksınız çünkü ben doğrudan sizi hemen bilgilendireceğim. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın döndükten sonraki süreçte teşkilatları, belediyeleri, hükümeti, bütün siyaseti, AK Parti çerçevesinde elden geçirmesi son derece normal bir şey. Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmenin içeriği tamamen sözünü ettiğim çerçevede. Orada 15 Temmuz Anıtı, müze ve kendisinin daha önceden istediği randevu talebinin gerekçesi çerçevesinde yapılmış bir görüşme. Bunun dışına çıkılması söz konusu olamaz.”