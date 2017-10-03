İstifa, suçu kapatmaya yeter mi

SEÇMENE HESAP VERMELİ

“Her darbeci kendi darbe hukukunu hazırlar. Bunlar da kendi hukuklarını hazırlıyorlar. Seçimle gelenler seçimle gider, demokrasilerde kural budur. Muhtar olursunuz, belediye başkanı olursunuz. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa istifa ettiriliyorsa, istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek, gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti, ‘Beni adam yerine koymadılar’ dedi. Sizi kim adam yerine koymadı? Halk sizi seçti, sizi adam yerine koymayan kim? Ben isyan ediyorum, sen sinene çekiyorsun. Çık açıkça söyle.

DİRENENE SAYGI DUYARIM

Başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor, istifa edecek mi etmeyecek mi? İstifa edenler suçludur. Ama istifa etmeyip direnenlere de saygı duyarım. Niçin istifa ediyorlar? İki nedeni olabilir. Bir, yolsuzluk vardır, mahkemenin önüne çıkmak istemiyor, tehditle, şantajla istifa edip bir kenara çekiliyorlar. İki, FETÖ üyesidirler, ByLock kullanmışlardır. Bu nedenle önlerine konmuştur. İstifa edenlerin yakasında iki rozet vardır. Bir tarafından yolsuzluk, diğer tarafında ByLock. Eğer istifa ediyorlarsa gerekçe budur. İstifa etmeleri bu olayı kapatmaya yeter mi? Suçu gizlemek ayrı bir suçtur. Günü gelecek hesabını verecek. Direniyorlarsa ben anlarım ki bunların ne yolsuzluğu var, ne ByLock kullanmışlardır.

SEMİH VE NURİYE İŞİNİ İSTİYOR

Semih ve Nuriye’ye selamlarımızı gönderiyorum. Bunlar işlerini, okullarını istiyorlar. Açlık grevindeler, biri hapishanede, biri hastanede yoğun bakımda. Sizde vicdan yok mu? Eline silah mı aldı bunlar, birilerini mi dövdüler, birisine taş mı attılar? Sadece ‘İşimizi verin, ekmeğimizle uğraşmayın’ diyorlar. Bir insanın aşıyla, ekmeğiyle niye uğraşırsınız siz? Bunların yatacak yeri yok.

İÇ ÇÜRÜMEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Dış politika milli olmak zorundadır. Milli olmak demek, ortak ses çıkarmak demek, iktidar ve muhalefet. Hadi muhalefeti bir tarafa bıraktık, İktidar partisi bile dış politikada ne söylediğini bilmiyor. AK Parti Genel Başkanı ‘Kuzey Irak’a giriş çıkış kapatılacak’ diyor, Dışişleri Bakanı ‘Habur’u neden kapatalım’ diyor. Hangisi doğru söylüyor. Erdoğan, ‘Ambargo koyarız, açlığa mahkûm ederiz’, Ekonomi Bakanı ‘ambargo tehlikeli bir söylem’ diyor. Kim doğru söylüyor? Bunlar devleti yönetemiyorlar, yönetme güçlerini kaybetmişler. Her şey bozulmuş vaziyette. Devlet denen kavram büyük yara almış ve bir iç çürümeyle karşı karşıyayız.”

BERBEROĞLU’NUN TOPLUİĞNE UCU KADAR SUÇU YOK

“Enis Berberoğlu’nun toplu iğne ucu kadar suçu yok ama ömürboyu hapse mahkûm edildi, iyi niyet dolayısıyla 25 yıl ağır cezaya mahkûm edildi. Gün gelecek Enis Bey, onuruyla dışarıya çıkacak ama onu mahkûm ettirenleri tarih unutmayacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin saygıdeğer üyeleri, daha önce verdiğiniz karar var, verilen kararın arkasında durmak, içtihat yaratmaktır. Berberoğlu olayında alt mahkeme üst mahkemeye açıkça meydan okumuştur, Anayasa Mahkemesi’ne büyük görev düşüyor, hukuku sağlamak zorundasınız. Verdiğimiz kararlar var, dosyaları ne bekletiyorsunuz.”