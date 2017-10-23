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    İstifa iddiasında son durum... Melih Gökçek'in kararı belli oldu

    Deniz GÜREL / hurriyet.com.tr
    23.10.2017 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere havaalanına gitti. İstifa etmeden önce son bir kez daha Erdoğan'la görüşmek isteyen Gökçek'in havaalanında görüşemez ise Beştepe'de ya da AK Parti Genel Merkezi'nde bugün Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilebileceği belirtiliyor. 

    Ekim ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa tarihi belirsizliğini koruyor. İstifa iddiasında son durum... Melih Gökçekin kararı belli oldu

    Ancak Gökçek çevresinden edinilen bilgiye göre Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son bir görüşme yapıp istifasını vermek istiyor. Bu son görüşmenin ise bugün olması bekleniyor. 

    NİÇİN GÖRÜŞMEK İSTİYOR?

    Gökçek’in başta inşaatı devam eden ve 23 Nisan’da açılacağını duyurduğu Ankapark’ın geleceği olmak üzere devam eden projelerle ilgili bir dosya hazırladığı ve bu çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatmak istediği ifade ediliyor.

     

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