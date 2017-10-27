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    'İstifa gerekçelerini anlatın' talimatı

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    27.10.2017 - 00:08 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son MYK toplantısında belediyelerdeki istifalar ve teşkilatlardaki değişim gerekçelerinin seçmene iyi anlatılmasını istedi.

    AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) belediye başkanlarının istifası ve kongre süreçleri ele alındı. Belediye başkanlarıyla ilgili istifa sürecinin anketler ve şikâyetler sonucu başlatıldığı belirtildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki konuşmalarında da “metal yorgunluğu” olarak ifade ettiği istifalar ve değişim süreciyle ilgili detaylı bir değerlendirme yapıldı. Erdoğan, bu çerçevede MYK üyelerine AK Partili belediye başkanlarının ve il başkanlarının istifa süreçlerinin halka iyi anlatılması için talimat verdi.

    GÖKÇEK SONRASI KONUŞULDU
    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “AK Parti’nin şahıs değil dava partisi” olduğuna işaret ederek, 2019 seçimleri öncesinde halka partideki değişimin ve yenilenmenin zorunlu olduğunun vurgulanması gerektiğini de kaydetti.

    İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, toplantıda istifalarda illerden gelen şikâyetlerin ve anket sonuçlarının etkili olduğunun anlatılması için uyarılarda bulundu. Toplantıda yarın istifasını açıklayacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerine seçilecek adayla ilgili kısa bir değerlendirme de yapıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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