İstifa ederken yapmamanız gereken 5 davranış

İstifa etmeye karar verdiniz, peki neden?

İstifa etmeye karar verdiniz; bu durumu şirkete açıkladınız. Ve şirket size neden istifa etmek istediğinizi sordu. Bu kısımda vereceğiniz cevaplar oldukça önemli. Birçok insan bu kısımda sinirine yenik düşmemek veya karşıdaki insanın rahatsız hissetmesi için bir neden belirtmemektedir. Fakat kısa da olsa bir açıklama yapmak oldukça önemlidir. Çünkü siz bir neden belirtmediğiniz sürece, insanlar sizin ayrılışınız hakkında yersiz tahminlerde bulunabilir. Ve hiç beklemediğiniz bir ortamda ‘Ya sen şuradan, şu yüzden ayrılmıştın di mi?’ gibi cümleler duyabilirsiniz.





‘İçimdekileri söyleyeyim de gideyim’ düşüncesi

Birçok çalışan, çektiği sıkıntıları o kadar fazla içinde tutar ki bir süre sonra bu istifa etmek ile sonuçlanır. İstifa aşamasında ise rahatlamak için ağzına gelen ne varsa söyler. Fakat bunun tek güzel yanı rahatlamaktır. Ama bu rahatlık çok kısa sürer ve öyle bir yerde karşınıza çıkar ki, ‘Keşke biraz rahatsız olsaydım da, içimde tutsaydım’ dersiniz. Bu yüzden birlikte çalıştığınız insanların, bir gün başka ofislerde ve başka işlerde karşınıza çıkabileceklerini unutmayın. İtibar bu konularda çok önemlidir.





Siz gittiniz, fakat yaptığınız işler hala orada

Yaptığınız işlerin sizin isminizi yaşattığını unutmamalısınız. İşten ayrılırken temiz bir çalışma ortamı ve sistemli yapılmış işler bırakmalısınız. Yerinize gelen kişi, işin yapılış şeklinden tutun da, işin yapılmamış olmasına kadar onlarca söz edebilir ve arkasına ekler: “Bu işi kim yapmıştı?”. Yani hiç tanışmadığınız insanlar sizi tanır. Yaptığınız işler hakkında bilgileri olur.





Ben gidiyorum, siz kalıyorsunuz…

İşten ayrılırken çalışma arkadaşlarınızı motive etmeyen konuşmalardan uzak durun. Konuşmalarınızın genel teması ‘Ben canımı kurtardım, kalan sizlersiniz; size yazık oldu…’ şeklinde olmamalıdır. Aynı şekilde aşırı yüreklendirici şekilde de, başarabilecekleri üzerine sözler edilmemelidir. Bu durum da tıpkı ‘Burası gerçekten zor bir iş yeri ve size acıyorum’ demenin bir farklı türüdür. Ayrılırken konuşmalarınızın genel teması iş üzerine değil de, ilişkilerinizin üzerine olması çok daha sağlıklıdır.





Referans olma durumları

İşten ayrıldıktan sonra yeni işinizi bir nebze belirleyecek olan da eski iş yeriniz ve patronunuzdur. Birçok iş yeri eski iş yerinden referans istemektedir. Bu yüzden öyle veya böyle biraz politik davranarak iş yerinden iyi ayrılınmalıdır.



