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    İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Kral Selman ile buluştu

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el Hariri ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bir araya geldiğini duyurdu.

    Suudi Kral Selman ile Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Hariri'nin bir araya geldiğini duyuran El Arabiya konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı. Hariri cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iken istifasını duyurmuştu.

    Kendisine yönelik bir suikast planı olduğunu savunan Hariri, Suudi Arabistan'ın 'ezeli düşmanı' İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını 'bölgede anlaşmazlık çıkarmakla' suçlamıştı.

    'LÜBNAN ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

    Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamer el Sabhan da bugün yaptığı açıklamada Hariri'nin istifasının ardından 'Lüban asla eskisi gibi olmayacak' dedi.Hariri dün yaptığı televizyon konuşmasıyla istifa ettiğini duyurmuştu.

    Hariri yaptığı açıklamada, "Refik el Hariri'nin (Lübnan'ın 2005 yılında suikaste uğrayan eski başbakanı ve Saad el Hariri'nin babası) öldürülmesinden önceki havayı andıran bir iklimdeyiz. Hayatıma yönelik, gizli kapaklı bir komplonun hazırlandığını hissediyorum" diye konuşmuştu.

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Hariri'nin istifa etmek için kendisini 'Lübnan dışından' aradığını söylemişti.

    Etiketler: Ortadoğu
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