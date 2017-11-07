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    İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri Riyad'dan ayrıldı

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad el Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ayrıldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gideceği açıklandı.

    Pazar günü Suudi Arabistan'da iken istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, bugün Riyad'dan ayrılarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'ye gitti.

    Hariri'nin sahibi olduğu Future TV kanalının haberine göre Hariri burada BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan  ile görüşecek.

    Hariri'nin beklenemeyen istifası Lübnan'da, Riyad'da iken isteği hilafına istifaya zorlandığı ve burada zorla tutulduğu yolunda söylentilere yol açtı. Suudi Arabistan ise bu iddiayı yalanladı.

    Etiketler: Son dakika , son haber , haber
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