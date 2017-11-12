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    İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, Kral Selman'ı Riyad'da havalimanında karşıladı

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Medine'deki temaslarını tamamlayarak başkent Riyad'a döndü. Kral Selman, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılandı.

    Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Medine kentinde katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Riyad'a döndü.

    Selman'ı, Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nde kardeşi ve eski Savunma Bakanı Emir Mukrin bin Abdulaziz, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer yetkililer karşıladı.

    Üsteki karşılama salonunda ise birçok Suudi Arabistanlı yetkilinin yanı sıra önceki hafta Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bulunuyor olması dikkat çekti.

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