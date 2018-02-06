İstifa eden başkan kararını açıkladı

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP’den Belediye Başkanı seçilen Murtaza Karaçanta, dün genel merkezin isteği üzerine partisinden istifa etti. Bugün sabah belediyedeki makamına gelen Başkan Karaçanta, personel tarafından alkışlarla karşılandı.



Aracından inen Karaçanta’yı belediye binası önünde bekleyen personel, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları attı. Başkan Murtaza Karaçanta, çalışanların, "Allah yardımcın olsun" duasına "Amin" diyerek karşılık verdi.

Başkan Karaçanta, "Görevimin başındayım" diyerek hizmetine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Murtaza Karaçanta, ekip arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Ankara’ya gitmek için belediyeden ayrıldı.

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