İster filmini ister dizisini izleyebileceğiniz 5 yapım

1- Behzat Ç.

Pek fazla örneği olmayan bir şekilde Behzat Ç., hem televizyonda hem de sinemalarda çok izlendi. Sağlam bir öykü, ilginç karakterler ve başarılı oyunculukların son dönemlerdeki en iyi örneklerinden bir olan Behzat Ç., tekrar çekilecek haberleri yüzünden hayranlarını heyecanlandırmış durumda.

2- Sherlock Holmes

İnsanlık tarihinin en zeki dedektifinin hikayesi birçok kere ekrana taşındı. Son olarak Guy Ritchie’nin yönetmen olarak sinemalara taşıdığı Sherlock Holmes her zaman olduğu gibi seyircileri oldukça mutlu etti. Gönül istiyor ki Dr. Who gibi hiç bitmeyen bir Holmes dizisi olsun. Değil mi?

3- Fargo

Coen Kardeşlerin 1996 yılında sinemalara düşürdüğü Fargo, 2014 yılında dizi olarak tekrar seyircilerin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu kadrosu sayesinde hemen sevilen ve takip edilen diziyi henüz izlemediyseniz, original filmi önden bir izleyin deriz.

4- Spartacus

1960 yılında Kirk Douglas ve Stanley Kubrick ortaklığıyla perdelere taşınan Spartacus’ü, yıllar sonra daha efektli, daha kanlı ve daha seksi bir şekilde dizi olarak izledik. Epik savaş sahneleri ve kılıç seslerini seviyorsanız her ikisini de izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

5- Dracula

Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Dracula, her zaman uyku kaçıran bir korku imgesi olmuştur. Sinema tarihi boyunca defalarca filmi çekilen Dracula, 2013 yılında diziye de dönüştü. Boyunlarımıza dikkat edelim, Dracula affetmez.