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    Haberler >Teknoloji>İstenmeyen düşünceleri bastırmayı sağlayan kimyasal bulundu

    İstenmeyen düşünceleri bastırmayı sağlayan kimyasal bulundu

    AA
    06.11.2017 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Bilim adamları, beynin "hafıza" bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmamızı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfetti.

    Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup katılımcıya söz dizilerini ilişkilendirmeleri öğretildi.
    Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Bu sırada katılımcılara, Fonskiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (fMRI) ve beyin kimyasını ölçen manyetik rezonans spektroskopisi yapıldı.

    Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin kilit bölgelerinde neler yaşandığını görmek isteyen bilim adamları, bu yetinin, mesajların sinir hücreleri arasında geçişini sağlayan GABA kimyasalına bel bağladığını tespit etti.

    Cambridge Üniversitesinde görevli Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson tarafından yürütülen çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istenmeyen düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini sağladığı kaydedildi.

    Keşfin, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta "hiperaktivetinin" gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm getirebileceği ifade edildi.

    Etiketler: hafıza , hatırlamak
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