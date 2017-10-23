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İşten arkanıza bakmadan kaçmak istediğinizde pozitif kalmanın 4 yolu

İşler yolunda giderken işinizi sevmeniz son derece kolaydır. Ancak bazen çeşitli sıkıntılar nedeniyle, işinizden soğuyabilirsiniz. İşte böyle zamanlarda pozitif kalmak için kendinizle mücadele etmeniz gerekir. Her insan işine iyimser düşüncelerle başlasa da bazı krizler, iyimserliğinizi korumanız konusunda sizi bir hayli zorlayabilir ve kendinizi umutsuzluktan kurtaramayabilirsiniz. İşte işten arkanıza bakmadan kaçmak istediğiniz böyle zamanlarda pozitif kalabilmek için deneyebileceğiniz bazı etkili çözümler.

Kaynak: Doğan Burda
23.10.2017 - 14:48 | Son Güncelleme :

1- Korkularınızı kucaklayın

Her şeyin güzel olduğunu düşünmekte zorlandığınız zamanlarda, durumun gerçekliğini idrak etmek için kendinize biraz zaman ayırın. Gerçek şu: Zorlu çalışma süreciniz umduğunuz sonucu vermedi ve bu yüzden de hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Korku, siz bunu önlemek için elinizden geleni yapsanız da en büyük güce sahiptir. Ama eğer siz o korkuyu kabul eder ve kucaklarsanız, onun potansiyelini bozmuş olursunuz ve bu da sizin bu durumu iyileştirecek seçimler yapmanızı sağlar.

İşten arkanıza bakmadan kaçmak istediğinizde pozitif kalmanın 4 yolu

2- Odak noktanızı değiştirin

İşinizle mücadele içinde olduğunuz zamanlarda, odaklarınızın karışması son derece kolaydır. Aniden, işle ilgili yanlış giden her şeyin sizin kötü bir yorumunuz olduğunu düşünebilirsiniz. Böyle anlarda, işinize ne kadar tutku duyarsanız duyun, bunun sizin kimliğinizin tamamı olmadığını hatırlamalısınız. İşiniz sizin hayatınızın yüzde 100'ünü oluşturmuyor. İş yerinizdeki kriz sizi ne kadar etkiliyorsa diğer çalışanları da o kadar etkiliyor. Bu yüzden de siz kendi üzerinizde ekstra bir stres yaratmamalısınız. İşinizdeki sorunlara ne kadar az odaklanırsanız; benlik değerinizi başarı ispatlamak konusunda da kendinizle o kadar az mücadele verirsiniz.

İşten arkanıza bakmadan kaçmak istediğinizde pozitif kalmanın 4 yolu

3- Kendi hayatınızla ilgilenin

İş yerinizle ilgili kontrol altında tutamayacağınız bazı şeyler vardır. Böyle durumlarda daha pozitif hissetmek için, kontrol altına alabileceğiniz şeyleri iki katına çıkarın. Geçen ay iş yerinde yaşadığınız sıkıntıları değiştiremezsiniz. Ama kendinize iyi bakabilirsiniz. Sağlıklı beslenip egzersiz yaparak vücudunuzu zinde tutabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve ailenizle kaliteli zaman geçirerek sağlam kişisel ilişkilerinizi sürdürebilirsiniz. Kişisel yaşamınızın iş yerindeki performansınızı yansıttığını biliyorsunuz; bu nedenle kişisel hayatınız için yapacağınız tüm bu olumlu şeyler, size iş yerinizde de olumlu etkiler olarak geri dönecektir. 

İşten arkanıza bakmadan kaçmak istediğinizde pozitif kalmanın 4 yolu

4- Küçük molalar vermeyi unutmayın

İşinizle ilgili umutsuz hissettiğiniz bir dönemde, iş yerinde ne kadar sıkılabileceğinizi biliyoruz ve bunu anlıyoruz. Böyle dönemlerde iş yerinize yakın ve keyif aldığınız kahve dükkanlarında ya da açık alanlarda yürüyüş yapabileceğiniz yerlerde kendiniz için küçük molalar verin. Bu sayede geri döndüğünüzde çok daha pozitif hissedecek, bu sayede de işinize karşı daha iyimser olabileceksiniz. 

 

Etiketler: pozitif olmak , pozitif kalmanın yolları , Hayat
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