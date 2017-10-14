İstemeseniz de geçecek

PENSİLVANYA’DAN TEHDİTLER ALDIK

“Bu gece Pensilvanya’dan tehditler aldık, uçaklarla saldırabilirler, arkadaşlarımızın herhangi birine terör eylemi yapabilirler. Dua yapıyor. Nasıl dua ise… Şimdi, ey Amerika şunlara bir bak be. Kimi beslediğinin farkında değilsin. Gönderdiğin bir büyükelçi var ki, adeta Amerika’yı yönetiyor. Bir de kendine göre ‘bize bunların belgeleri’ verilmedi vesaire… Bunu sana yargı verir. 4’ünde tutuklandı, dün, evvelsi güne kadar kimse müracaat edip de bu tutukluyla görüşme taleplerinde bulunmadı. Dünyaya da yalan söylüyorlar.



KILIÇDAROĞLU NE YAPTI BİLEMEM

Bunlar milleti tanımadıkları gibi kanun nizam da bilmiyorlar. Nikâhları kim kıyıyor? Kamu görevlisi olan belediye başkanı veya nikâh memuru. Ta köylerdeki muhtarlara kadar bu nikâhları kıyabiliyorlar mı? Hatta tahsili mahsili olmayanlar da var. Peki müftü kim? O da bir devlet memuru. Bunların da kahir ekseriyeti üniversite mezunu.



Bizim kendi değerlerimizde inancımızın mensubu olarak vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti resmi nikâh kıyıldığı zaman onunla yetinmiyor. Bir de ne yapıyor? Kayıt dışı gidiyor hoca efendiye, bir nikâh da orada kıydırıyor. Bu böyledir. Ama Kılıçdaroğlu ne yaptı bilemem. Laikliğe aykırı diyor. Batıda kilise bu işi yapıyor mu?



İNANÇ GEREĞİ BU ADIM ATILACAK

Bizde niye laikliğe aykırı olsun? Hiçbir zaman kişiler laik olmaz, devlet laiktir. Müslümanların inancı gereği olarak da bu adımı atmak gerekiyor. Nikâhın bizim değerlerimizde, dinimizde nasıl olduğunu anlatmaya kalksam onlar zaten hiç anlamaz. Şimdi çıkıyorlar, tencere tava aynı hava. Meydanlara çıkıp bu tür nikâh istemiyorlarmış. Tövbe, tövbe. İsteseniz de istemeseniz de bu Meclis’ten geçecek. Neymiş? Çocuk yaşta… Bırak, ne alakası var? Bu işte onu ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. Senin memurların lafını o Anadolu’daki genç dinlemez ama bir hoca efendinin lafını o kız da erkek de dinler. Batı ülkelerinde din adamlarının nikâh kıymasından rahatsız olan birini duydunuz mu? Batıda laikliği zedelemeyen niçin Türkiye’de zedelesin?”



TASFİYE DEĞİL GÖREV DEĞİŞİMİ

TEŞKİLATLARIMIZLA birlikte belediyelerde de şimdiden bir takım düzenlemeler yapmaya başladık. Görevlerinden feragat eden arkadaşlarımız elbette partimizde çalışmayı, katkı sağlamayı sürdüreceklerdir. Bu bir tasfiye değil, ihtiyaçtan kaynaklanan görev değişimidir.



TALİMATI VERDİM 18 MART'TA ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTURULMAYACAK

Çanakkale Belediye Başkanı ciddi bir terbiyesizlik yaptı, orada bizim Meclis üyemize konuşması esnasında. Talimatı verdim, bu belediye başkanını 18 Mart’ta, Çanakkale törenlerinde konuşturtmayacaksınız. Çünkü oradaki düzenlemenin faili hükümettir, validir. Orada konuşma hakkı bir lütuftur. Bunun hesabını verecek.