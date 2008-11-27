Bir ÅŸeyler eksikti.

Ä°stemedi FenerbahÃ§e. Emre hiÃ§ istemedi.

Volkan evde televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda oturmayÄ± daha Ã§ok istiyor gibiydi.

GÃ¼iza bÃ¼tÃ¼n eleÅŸtirileri sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±maktan Ã§ok yorgundu.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

BazÄ±larÄ± da tribÃ¼nde oturmayÄ± daha Ã§ok istiyordu.Aragonesâ€™in en Ã§ok istediÄŸi, uÃ§aÄŸa binip Ä°spanya'nÄ±n yolunu tutmaktÄ±.Sahada olup Portoâ€™yu yenmeyi en Ã§ok UÄŸur Boral istiyordu.ÂO'nu da biraz Carlos ve GÃ¶khan destekledi.

Ama yine bir ÅŸeyler eksikti.

Bu maÃ§a hazÄ±rlanÄ±rken Porto takÄ±mÄ±nÄ±n en son maÃ§larÄ± hiÃ§ izlenmemiÅŸ gibiydi.

Orta sahada oyunu kim kuracaktÄ±?

HÃ¼cum bÃ¶lgeleri nereler olacaktÄ±?

Hangi oyuncular kenar ortalara gidecek ve kimleri ortalarla buluÅŸturacaktÄ±.

PasÃ¶rler nerede, ÅŸutlarÄ± kim Ã§ekecek.

Bir ÅŸeyler eksikti sanki.

Kaleci hangi toplarÄ± tutacak, hangilerini yumruklayacaktÄ±.

Hangi toplara Ã§Ä±kacak, hangi toplara Ã§Ä±kmayacaktÄ±.

Nerede HÃ¼cum, nerede Defans yapÄ±lacaktÄ±.

Bir takÄ±m gol yedikten sonra ki oyun dÃ¼zeni ne olacaktÄ±.

Ä°kinci golden sonra hangi tedbirler alÄ±nacaktÄ±.

2-1â€™i bulmuÅŸken beraberlik iÃ§in hangi varyasyonlarÄ± yapacaktÄ±.

Bir ÅŸeyler eksikti FenerbahÃ§e'de.

YÃ¼zler gÃ¼lmÃ¼yordu. Kazanma arzusu yoktu.

Futbolcular yoktu.

Seyirciler yoktu.

Kenar yÃ¶netim yoktu.

KulÃ¼pten de kimse yoktu.

Ve

Motivasyon hiÃ§ yoktuâ€¦