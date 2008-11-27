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Ä°stemedi FenerbahÃ§e'de

Ä°yi bir maÃ§ olacaktÄ±. Ä°Ã§imden Ã¶yle geÃ§iyordu.Ama olmadÄ±!

HÃ¼rriyet Haber
SON GÃœNCELLEME

Bir ÅŸeyler eksikti.
Ä°stemedi FenerbahÃ§e. Emre hiÃ§ istemedi.
Volkan evde televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda oturmayÄ± daha Ã§ok istiyor gibiydi.
GÃ¼iza bÃ¼tÃ¼n eleÅŸtirileri sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±maktan Ã§ok yorgundu.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor


BazÄ±larÄ± da tribÃ¼nde oturmayÄ± daha Ã§ok istiyordu.
Aragonesâ€™in en Ã§ok istediÄŸi, uÃ§aÄŸa binip Ä°spanya'nÄ±n yolunu tutmaktÄ±.
Sahada olup Portoâ€™yu yenmeyi en Ã§ok UÄŸur Boral istiyordu.Â
O'nu da biraz Carlos ve GÃ¶khan destekledi.

Ama yine bir ÅŸeyler eksikti.
Bu maÃ§a hazÄ±rlanÄ±rken Porto takÄ±mÄ±nÄ±n en son maÃ§larÄ± hiÃ§ izlenmemiÅŸ gibiydi.
Orta sahada oyunu kim kuracaktÄ±?
HÃ¼cum bÃ¶lgeleri nereler olacaktÄ±?
Hangi oyuncular kenar ortalara gidecek ve kimleri ortalarla buluÅŸturacaktÄ±.
PasÃ¶rler nerede, ÅŸutlarÄ± kim Ã§ekecek.

Bir ÅŸeyler eksikti sanki.
Kaleci hangi toplarÄ± tutacak, hangilerini yumruklayacaktÄ±.
Hangi toplara Ã§Ä±kacak, hangi toplara Ã§Ä±kmayacaktÄ±.
Nerede HÃ¼cum, nerede Defans yapÄ±lacaktÄ±.
Bir takÄ±m gol yedikten sonra ki oyun dÃ¼zeni ne olacaktÄ±.
Ä°kinci golden sonra hangi tedbirler alÄ±nacaktÄ±.
2-1â€™i bulmuÅŸken beraberlik iÃ§in hangi varyasyonlarÄ± yapacaktÄ±.

Bir ÅŸeyler eksikti FenerbahÃ§e'de.
YÃ¼zler gÃ¼lmÃ¼yordu. Kazanma arzusu yoktu.
Futbolcular yoktu.
Seyirciler yoktu.
Kenar yÃ¶netim yoktu.
KulÃ¼pten de kimse yoktu.
Ve
Motivasyon hiÃ§ yoktuâ€¦

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