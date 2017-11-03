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    İşteki son günü olan bir çalışan Trump'ın Twitter'ını kapattı!

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    03.11.2017 - 06:57 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı. Şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı." ifadelerini kullandı

    Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirildi.

    Başkan Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump isimli hesabı Washington saatiyle 19.00 civarında kapatıldı. Yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaştı. Daha sonra ise Twitter'dan, şirketin resmi hesabı aracılığıyla konu hakkında açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Bugün bir Twitter çalışanından kaynaklanan bir sebeple @realDonaldTrump hesabı yanlışlıkla kapatıldı. Hesap 11 dakikalığına kapalı kaldı ve daha sonra ise yeniden aktif hale geçti. Konu hakkında soruşturma yapmaya devam ediyoruz ve böyle bir durumla karşılaşmamak adına gerekli adımları atıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İşteki son günü olan bir çalışan Trumpın Twitterını kapattı

    ​BBC Türkçe'nin aktardığı haber göre, şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.

     
    Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya
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