İstediği her şeyi yaparım

Alışveriş turuna ara verip soruları yanıtlayan Erol, Alişan’ın çok tartışılan “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Terliğimi de ayağıma getirecek” açıklamasını da yorumladı. Nişanlısının yanlış anlaşıldığını belirten Eda Erol, şöyle dedi: “Alişan aslında ‘kendi halinde, masum birini istiyorum’ demek istemiş ama kelimelerini yanlış seçmiş. Onun özünü biliyorum, asla toz kondurmam kendisine. Ayrıca Alişan’ın dediği her şeyi tabii ki yapacağım, eşi olacağım onun. Terliğini de götüreceğim, çayını da yapacağım. Bu benim için keyif. Sonuçta o nasıl ki ihtiyaçlarımı soruyor, bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı olacağım. Alişan’ı seviyorum, istediğini yaparım, kimseyi ilgilendirmez.”