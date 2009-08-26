İşte yılın transferi!

Galatasaray, akıl almaz bir transfere imza attı.



Adını yazmadan kariyerini yazayım da dudağınız uçuklasın.

İskender Baydar yazıyor



17 yaşında profesyonel oldu.



İki yıl sonra yetenek avcısı Ajax tarafından transfer edildi.



Orta sahada oynuyordu.



Dört sezonda 124 maça çıktı, 33 gol attı.



Barcelona, kariyer patlaması yapan genç yıldızı fark etmekte gecikmedi.



İspanya’da beş sezon oynadı.



140 maçta 35 gole imza attı.



Katalan taraftarlar, O’na, eski yıldızları Johan Cruyff’a gönderme yaparak “İkinci Johan” lakabını taktı.



Ajax ile iki lig şampiyonluğu, üç Avrupa Kupası, bir Süper Kupa, bir de Kıtalararası Kupa sevinci yaşadı.



Barcelona’da da bir kez Avrupa Kupası’nı havaya kaldırdı.



Süper yetenek, 49 kez portakal renkli formasını giydiği Hollanda Milli Takımı adına tam 17 kez ağları havalandırdı.



İki kez Dünya Kupası Finali gördü.



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Bu dev transfer, Frank Rijkaard’ın yardımcısı, antrenör Johan Neeskens’ten başkası değil.



40 yaşında yeşil sahalara futbolcu olarak veda eden 15 Ekim 1951 doğumlu Neeskens, 1995 yılından bu yana teknik direktör.



Neeskens’in hocalık kariyeri de başarılarla dolu.



Ama, Galatasaray adına çok daha önemli bir ayrıntı gizli bu haberde.



Ne mi?



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“Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” klişesini, “Bana ikinci adamını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” şeklinde revize ederek “Ne mi?” sorusunun cevabını verelim.



Özellikle doğu toplumlarında, en tepedeki yönetici, “Abdurrahman Çelebi” muamelesi görmek için, çevresindekileri mümkün olan en vasatlar arasından seçer.



Bu sayede körler ülkesinin şaşı kralı olur.



Kendine güveni olanlar ise, -ki genellikle batılılar- öyle insanları ikinci adam yapar ki, kendisi gitse de sistem tıkır tıkır işler.



Doğu ile Batı arasındaki fark, bize yutturulmak istendiği gibi inanç farkı değildir aslında, zihniyet farkıdır.



Bu nedenle Rijkaard çok iyi bir teknik direktör.



Bu nedenle, Neeskens en az onun kadar iyi bir teknik direktör.



Futbol da sadece futbol değildir nihayetinde.



Batı dünyasında kahve köşelerinden daha önemli bir yere sahip olması da bundandır aslında.