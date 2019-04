İŞTE YILIN EN İYİLERİ…

Gecenin özel anlarından derlenen videoyla başlayalım mı ne dersiniz?

Burcu Esmersoy ve Enis Arıkan’ın sunduğu törende misafirler birbirinden renkli şov ve gösteriler ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Enis Arıkan’ın sürpriz dans şovuna tek kelimeyle bayıldım… Merak edenler için hatırlatma: videoda bir bölümünü paylaştık.

Ödüller tek tek sahiplerini bulurken hepimizi oturduğumuz yerden kaldıran harika bir sürprizle, Kenan Doğulu performansıyla bir anda kendimizi sahne kenarında bulduk. Kenan Doğulu ilerleyen dakikalarda kendisi gibi pop müziğinin dev ismi Sertab Erener ile sahnesini paylaşarak bizlere unutamayacağımız nostaljik anlar yaşattılar.

Watsons Ödül Gecesinde Yıldızlar Geçidi!

Ödül töreni gecesinde 30 ürün ödül kazanırken; başarıları, güzellikleri ve stilleri ile dikkat çeken ünlü isimler de 6 farklı kategoride ödüllendirildi.

Çağla Şikel “En Güzel Cilt Ödülü”, Duygu Boztepe “En Güzel Göz Ödülü”, Arzu Kaprol “En Stil Kadın Ödülü”, Tara De Vries “En Güzel Saç Ödülü”, Şükrü Özyıldız “En Güzel Gülümseme Ödülü” alırken, Ceyda Düvenci ile Sertab Erener “En Güzel Kalp Ödülü” nün sahibi oldu.

Şimdi de kazanan markalardan sizin için seçtiklerimi yakından inceleyelim mi?

Yılın en iyi maskarası MAYBELLINE TOTAL TEMPTATION MASKARA

Oylama sürecinde bu kategoriyi gördüğümde oldukça heyecanlanmıştım. Maskara benim makyajımın olmazsa olmazı. Bence makyajın en çok etki yaratan kısmı.

Hindistan cevizi özü ile zenginleştirilmiş formülü ile kirpikleri ağırlaştırmadan yoğun bir etki sağlayan MAYBELLINE TOTAL TEMPTATION MASKARA favorilerimdendi. Bir uygulama sırrı benden size gelsin. Esnek ve hacimli kıl fırçası ile kat kat uygulandığında ortaya çıkan hacimli görüntüye inanamayacaksınız.

https://www.watsons.com.tr/p/maybelline-new-york-total-temptation-maskara-27001?utm_source=display&utm_medium=hurriyet&utm_campaign=maybelline_new_york

Yılın en iyi fondöteni NEW WELL DERMA MAKEUP COVER PORSELEN FONDÖTEN

Porselen makyaj denildiğinde akıllarda bol kapatıcılı, yoğun bir makyaj olacağına dair ön yargı oluşuyor değil mi? Aslında porselen makyajın amacı yüzünüzde makyaj yokmuş hissini vererek yüz hatlarınızın doğal durmasını saklamaktır. Porselen makyajın en önemli özelliği 42 saat dış koşullara dayanabilmesi ve sudan etkilenmemesidir. Tercih edilmesindeki en büyük sebep ise uzun süre boyunca sürüldüğü andaki gibi sabit kalabilmesidir.

Gelelim uygulanmasına…

Aslında doğru ürün kullanıldığında oldukça basit bir uygulama porselen makyaj. New Well Derma Cover Fondöten porselen makyaj tercih edenlerin vazgeçilmezi. Hem gündüz hem de gece kusursuz kapatıcılık isteyenler için birebir. Aslında ekran önünde gördüğümüz birçok ünlü ismin tercihi New Well Derma Cover Fondöten. Üstün kapatıcılığı sayesinde ince tabaka halinde uygulandığında bile göz altı morlukları dahil tüm cilt lekelerini kusursuzca örtmeye yardımcı olur. Ayrıca vücutta görünmesi istenmeyen akne, çil, yaşlılık belirtileri gibi kusurları tek bir sürüşte kapatır.

https://www.watsons.com.tr/p/new-well-derma-makeup-cover-porselen-fondoten-gold-29600?utm_source=display&utm_medium=hurriyet&utm_campaign=new_well_fondoten

Yılın en iyi kapatıcısı REVOLUTION CONCEAL & DEFINE KAPATICI

Özellikle bahar ve yaz aylarında makyajınızda yüzünüzü yormayacak hafif etkili ürünler tercih etmenizi öneriyorum. REVOLUTION CONCEAL & DEFINE KAPATICI bu konuda iddialı. Hem hafif hem de etkili kapatıcılık isteyenlere göre bir ürün. Açıktan koyuya, soğuktan, nötr ve sıcak alt tonlara kadar tüm cilt tonları için seçenekleri bulunan REVOLUTION CONCEAL & DEFINE KAPATICI ciltteki lekeleri ve ton farklılıklarını kapatarak koyu halkaların görünürlüğünü ciddi oranda azaltmaya yardımcı olur. Yüzdeki çizgi ve gözeneklere dolmayan veya gözenekleri belirginleştirmeyen mat bir yapıya sahiptir. Uzun süre kalıcı yoğun pigmentleri sayesinde kontürleri belirginleştirmek ve vurgulamak için de kullanılabilir.

https://www.watsons.com.tr/p/revolution-conceal-and-define-kapatici-c2-28206?utm_source=display&utm_medium=hurriyet&utm_campaign=revolution_kapatici

Yılın en iyi bitkisel içerikli saç bakım ürünü HERBAL ESSENCES ŞAMPUAN ARGAN OIL ŞAMPUAN

Biliyorsunuz bitkisel ve doğal içeriklerden oluşan ürünler her zaman favorim. Yazılarımda özellikle bu ürünleri keşfetmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Benim gibi düşünenlerin oyu ile bu yıl Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde yılın en iyi bitkisel içerikli saç bakım ürünü kategorisinde %90 doğal kökenli içerikten oluşan ve paraben,parafin ve renklendirici içermeyen HERBAL ESSENCES ARGAN OIL ŞAMPUAN ödülü kaldırdı. Özel temel antioksidanlar, aloevera ve deniz yosunu karışımı ile Herbal Essences Bio: renew saçlarınızı arındırmaya ve dış etmenlere karşı korumaya yardımcı olur. Sonuç: Yumuşak, özgürce hareket eden saçlar.

Denemek isteyenler için linkini aşağıya bırakıyorum.

https://www.watsons.com.tr/p/herbal-essences-fas-argan-yagi-onarici-sac-bakim-kremi-360-ml-31469?utm_source=display&utm_medium=hurriyet&utm_campaign=herbal_essences_krem

Yılın en iyi kuru şampuanı URBAN CARE HACİM VEREN KURU ŞAMPUAN

Kim 1 dakikada tazelenmiş, canlı ve dolgun saçlara hayır derki? Saçlarınızı yeni yıkanmış gibi temiz, ferah ve dolgun hissetmeniz için geliştirilen URBAN CARE HACİM VEREN KURU ŞAMPUAN, bu yıl yılın en iyi kuru şampuanı kategorisinde ödülü kaldıran marka oldu. Hacim veren özel formülü ile yağlanmış, sönük saçlarınızdaki fazla yağın giderilmesine yardımcı olur. Günün her saati hoş kokusuyla kendinizi şımartabilirsiniz. Renkli ve çılgın dünyama hitap eden içerik ve ambalajıyla sadece saçlarımla değil kalbimle gülümsetiyor beni URBAN CARE serisi.

https://www.watsons.com.tr/p/urban-care-sac-koku-guclendirici-hizli-uzamaya-yardimci-peeling-sampuan-200-ml-26533?utm_source=display&utm_medium=hurriyet&utm_campaign=urban_care_sampuan

Şimdiden bir sonraki yılın hazırlıklarına başlanan Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde bakalım bizleri neler bekliyor olacak…