İşte yeni yılın Snapdragon 845'li telefonları

2018'in en çok beklenen teknolojilerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 845 ile ilgili büyük bir sızıntı gerçekleşti. Çinli medya platformu Weibo'da paylaşılan sızıntı, 2018'de gelecek olan tüm Snapdragon 845'li amiral gemilerini gösteriyor.





Listeye girişmeden önce şunu hatırlatalım, bu sızıntıda bulunan bilgilerin gerçek olduğu ile ilgili hiç bir kanıt yok. Gerçek olsa bile biliyoruz ki bazen geliştirici firmalar yarı yolda fikir değiştirip farklı donanım ve yazılımlara yönelebiliyorlar. Ayrıca sevkiyat gecikmeleri, üretim sorunları gibi etkenleri de unutmamak lazım.

Listede bir çok amiral gemisinin piyasaya çıkış tarihleri yer alıyor. Örneğin listeye göre Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın Şubat ayında piyasaya sürülecek. Mart ayı sessiz geçecek gibi görünürken, Nisan ayında Xiaomi Mi7 piyasaya düşecek. Mayıs ayında HTC U12, Haziran'da ise OnePlus 6, ZTE Nubia ve Sony Xperia XZ Pro aynı anda gelecek. Henüz Nokia 9'un söylentileri devam etmesine rağmen, eğer liste doğruysa Ağustos ayında da Nokia 10 piyasaya sürülecek.





Eylül ayında Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3 ve GL V40 gelecek. Ekim'de ise Google Pixel 3, Pixel 3 XL, ZTE Nubia Z18S, Sony Xperia XZ2 ve HTC U12 Plus piyasayda yerlerini alacak.

Sonbaharda sevkıyatlar yavaşlıyor ve Kasımda sadece yeni Moto Z ve OnePlus 6T, Aralık'ta ise Samsung W2019 geliyor.



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