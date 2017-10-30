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    İşte Xbox One X'in Avustralya'daki sıra dışı mağazasıo

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Microsoft, Xbox One X heyecanını arttırmak için, Sidney'de konsolu deneyebileceğiniz özel bir mağaza açıyor!

    Microsoft, Xbox One X'in Avustralya'daki 7 Kasım'daki çıkışından önce ülkede iki katlı özel bir mağazayla heyecan yaratmaya çalışıyor.

    Sidney'deki Xbox Stay N' Play ismindeki mağazanın üst katında dört tane temalı oyun seti bulunuyor (konsol + TV, vs), konsol tabii ki çıkacak olan Xbox One X ve bunların her birinde farklı bir oyun sergileniyor (Assassin's Creed: Origins ve Forza Motorsport 7 gibi).

    Yeni bir konsolda yeni bir oyunu oynayabilmenin yanında, bu oyun setlerinden birini Xbox Gamertag'ınız ile tutabilir ve geceyi orada 4K HDR TV ve Dolby Atmos başlıkla oyun oynayarak geçirebilirsiniz.

    İşte Xbox One Xin Avustralyadaki sıra dışı mağazasıo

    Bu deneyim için yüksek rağbet bekleyen Microsoft, alt katı herkesin saat sabah sekiz ile akşam sekiz arası yeni konsolu oynayabileceği bir lobiye dönüştürdü.

    Mağaza Pyrmont, Pirrama Park'ta açılacak ve fanlar için 3 Kasım Cuma'dan 5 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak. Rezervasyonlar başladı bile, o yüzden eğer bir şekilde Avustralya'ya yolunuz düşecekse, veya oralara kadar gidecek kadar Xbox hayranıysanız, ya da bir ihtimal Avustralya'da yaşıyorsanız, acele etmelisiniz.

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    Etiketler: oyun konsolu
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