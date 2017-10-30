İşte Windows 10'un yeni görünümü: Fluent Design

Windows 10 Fall Creators Update, anti-hile sistemi, OneDrive Files On-Demand gibi birbirinden faydalı özelliklerle geldi. Bunun yanında bazı kullanıcılar, güncellemede sorunlar yaşadılar ve güncellemenin ardından bilgisayarlarını açamadılar. Benzer şekilde Fluent Design'ın ortaya çıkışı, az sayıda kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni paylaşılan görüntüler, Fluent Design tasarım anlayışının bir sonraki güncellemede, yani Redstone 4'te kendisini çok daha fazla hissettireceğini gösteriyor. Microsoft'un yakından takip eden Rafael Rivera, güncellemeden bazı ekran görüntüleri paylaştı.





Görebileceğiniz üzere Windows ayarlarının ana ekranı, biraz daha düzenli görünüyor. Ayarlar sayfalarının sol tarafındaki çubuğa ise akrilik efekti kazandırılmış. Bu çubuk, Fluent Design'ın Fall Creators Update'e dahil edilen "Reveal" vurgulama efektini de içeriyor.

Yeni tasarım sisteminin ne kadarının bir sonraki güncellemeye yansıyacağı hala bilinmiyor. Yine de şimdiye kadar ortaya çıkanlar, Redstone 4'teki görsel değişikliklerin daha fazla olacağını gösteriyor.

Fluent Design'a ait yeni öğeler, şu anki ve gelecekteki Insider yapılarında izlenebiliyor.



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