İşte Vecihi ve ailesi

TÜRKİYE’de havacılığın öncü ismi Vecihi Hürkuş’un sıra dışı yaşam-
öyküsünü konu alan sinema filminin çekimlerine Kemerburgaz-Göktürk’e kurulan platoda başlandı. “Vecihi Hürkuş” adını taşıyan filmden ilk kareleri yönetmen Kudret Sabancı sosyal medyada paylaştı.
Filmin günümüzde geçen sahnelerinde Miray Daner ve Bora Akkaş
rol alıyor.
Yapımcılığını Eğrikapı Prodüksiyon’un üstlendiği, senaryosunu ise Savaş Korkmaz’ın yazdığı filmde Vecihi Hürkuş’u Hilmi Cem İntepe, eşi Hadiye’yi ise Gizem Karaca canlandırıyor. Miray Daner ve Bora Akkaş’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerinin eylül ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. Film, önümüzdeki yıl vizyona girecek.
VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR?
1896’da İstanbul’da dünyaya gelen pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihine damgasını vuran bir isim. Hürkuş, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yaptı. Düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Hürkuş, aynı zamanda Türkiye’nin ilk sivil ve askeri uçağını yapan, ilk özel havayolu şirketini kuran kişi. Vecihi Hürkuş, 1969 yılında yaşamını yitirdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün