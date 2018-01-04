İşte Uludağ'ın yeni planı: 9 otel yıkılıp yenisi yapılacak

Dönüşümden yararlanmak isteyen 9 otel, bir günübirlik tesisin yenilenmesi onaylandı. 5 otel yıkılarak yeniden yapılacak ve 4 yeni otel inşa edilecek. 71 bin metrekarelik alanda yıkım yapıldı. Yıkılan yerlerdeki 4 parsele ise

yeni otel yapılabilecek.

Turizmciler, Bakan Veysel Eroğlu’ndan kiralama süresini 29 yıldan 49 yıla çıkarma yetkisini kullanmasını bekliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4 ay kış turizmine ev sahipliği yapan Uludağ Milli Parkında, turizmin 4 mevsime yayılması için çalıştay düzenledi. Genel müdürlük, eskiyen otellerin yenilenmesi, Uludağ’ın sağlık, kongre, spor turizmine ve yabancı turistlere açılması için 5 ve 6 Ocak’ta yapılacak çalıştaya, Turizm Yatırımcıları Derneği, TÜRSAB, TUROFED gibi turizm örgütlerinin başkanları ile çok sayıda öğretim üyesi, bürokratı davet etti.







4 YENİ OTEL YAPILABİLECEK

Uludağ’da 2. Gelişim Bölgesi İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısa süre önce onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu bölgede bazı boş parseller bulunduğu, buralara 4 yeni otel yapılabileceği ifade edildi. 1.Gelişim Bölgesinde bulunan 30 tesisten 13 tanesi dönüşüm için başvurdu. Bunlardan 9 otel ile bir günübirlik kullanım tesisinin talebi bakanlıkça onaylandı. Böylece 5 otel ve bir günlük tesis yıkılarak, sıfırdan yenisi yapılacak. Onaylanan projeler arasında Beceren Otel, Akfen, Anka Otel, Fahri Otel, Alkoçlar Yeşilçam, Trend Life Otel bulunuyor: Ayrıca atıl durumda bulunduğu belirtilen Sanatoryum Tesisleri de Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına Kirazlıyayla yaşam boyu eğitim merkezi yapılması amacıyla kiralandı.









12 AY AÇIK TUTMANIN YOLLARI ARANACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Uludağ Milli Parkının hem daha iyi korunması hem de yurt içi ve yurtdışında daha iyi tanıtılarak, turizmin 12 aya yayılması için çalıştay düzenlediklerini söyledi. Uludağ’ın daha iyi yönetilmesi için yönetim modeli belirlemek istediklerini vurgulayan Taş, hedeflerini şöyle anlattı:









“Konaklama tesislerinin kalitesi ve kapasitesi dört mevsim kullanıma göre planlanmalıdır. Oysa oteller bölgesindeki tesislerin tamamına yakını Aralık-Mart aylarında açık olurken, diğer aylarda kapatılmaktadır. Uludağ, Türkiye’nin ilk kayak alanıdır. Biyolojik çeşitliliği nedeniyle de koruma altındadır. Kış sezonunda kayak; yaz sezonunda kampçılık, trekking, ekoturizm, kongre, spor aktivitelerine ev sahipliği yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda tanıtımı sağlanmalıdır.

Çalıştayda kış ve yaz turizmini, sağlık turizmini destekleyecek yeni aktivite önerileri tartışılacak, müzik, fuar, festival organizasyonları için fikir alışverişinde bulunulacak."











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