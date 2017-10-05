İşte Türkiye'nin 'yabancı haritası'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yardımlardan faydalanmaları için kayıtları güncelemeye devam ediyor.





Kayıt altına alınan Suriyelilerin en fazla yaşadığı 10 il şöyle: Birinci sıradaki İstanbul’u 445 bin 584 Suriyeli ile Şanlıurfa izliyor. Hatay’da 416 bin 598, Gaziantep’te 341 bin 649, Mersin’de 166 bin 332, Adana’da 165 bin 28, Kilis’te, 128 bin 306, Bursa’da 123 bin 376, İzmir’de 117 bin 434, Kahramanmaraş’ta da 95 bin 431 Suriyeli yaşıyor.



Resmi rakamlara göre Suriyeliler de dahil Türkiye’de 4 milyon 500 bin göçmen barınıyor. Suriyelilerden sonra Türkiye’de en fazla Iraklı göçmenler bulunuyor. Türkiye genelinde 250 bine yakın Iraklı göçmenin yaşadığı belirtiliyor. Göçmenlerin dışında 2017’de ikamet izniyle Türkiye’de bulunan yabancı sayısı da 591 bin 982.