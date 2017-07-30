İşte Türkiye’nin 2’NCİ EL HARİTASI

DÜNYADA 50 ülkede hizmet veren otomotiv veri şirketi Eurotax’ın Türkiye’de 11 bin 204 modeli kapsayan ikinci el fiyatlandırma uygulaması Cardata,

“Türkiye’nin 2’nci El Haritasını” çıkardı. Cardata’nın sisteme üye 420 bayi ile ilk 6 ayda satılan 1 milyon 200 bin adetlik ikinci el araçlardan topladığı veriler üzerinde yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Yılın ilk 6 ayı sonuçlarına göre ikinci el satışlarında bölgelere göre en çok satan markalardan, en çok satan modellere kadar bir çok veri ortaya çıktı.

DİZEL VE MANUEL VİTES*

Araştırmada dizel model hakimiyeti yüzde 65 oranla devam ederken, manuel vites tercihi de yüzde 65 olarak istatistiklere yansıdı. En fazla satılan modeller arasında şanzıman ve yakıt türü birlikte değerlendirildiğinde ise en çok satılan araçlar yüzde 45.53 ile dizel manuel araçlar oldu. Bunu yüzde 19.46 ile dizel otomatik vites, yüzde 19.35 ile benzinli manuel vites ve yüzde 15,65 ile benzinli otomatik vitesli araçlar izledi.* Yapılan araştırmada ikinci elde en fazla satın alınan otomobiller önden çekişliler oldu. Tüketiciler yüzde 87.08 oranla önden çekişli araçlara yönelirken, arkadan itişli araçların oranı yüzde 7.42 olarak gerçekleşti. 4X4’lerin oranı ise yüzde 5.51 olarak satışlara yansıdı.

SEDAN VE BEYAZ*

1 milyon 200 bin aracın satış gerçekleşme verilerine göre kasa tipinde de sedan otomobillerin üstünlüğü yüzde 51.59 oran ile devam etti. Sedan otomobilleri yüzde 30.51 ile hatchback modeller takip ederken, kamyonetler yüzde 14.62, SUV tipi araçlar yüzde 7.22, Coupe araçlar yüzde 1.89 ve station wagon tipi araçlar da yüzde 1.39 ile kasa tipine göre sıralamaya dahil oldu. * “0” kilometre araçlarda olduğu gibi ikinci el araçlarda da en çok tercih edilen renk beyaz oldu. İkinci el otomobil alanlar yüzde 41.70 oranıyla beyazı tercih ederken, bunu 24.50 ile gri, yüzde 16.91 ile siyah, yüzde 4.48 ile füme, yüzde 3.32 ile kırmızı ve yüzde 2.88 ile mavi izledi.







DOĞRU VE SAĞLIKLI YÖN

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu araştırma verilerine ulaşmak için çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Artık otomobil markaları 2.el’deki araç satış ve pazarlama stratejilerine bu analiz çalışmasından yola çıkarak daha doğru ve sağlıklı bir şekilde yön verecekler. Bu da onların kârlılık ve verimliliklerininin yanında, bayi memnuniyet seviyesini de çok daha yukarıya taşıyacaktır. Araştırmanın tüketiciye faydasına bakarsak, tüketicinin satın alma kararlarında onlara 2’nci eldeki en çok tercih edilen model tiplerini sunmuş oluyoruz. Böylelikle hangi aracı alayım sorusuna artık açıklık getirerek tüketiciye çok önemli bilgiler sağlıyoruz” dedi.

2’NCİ ELDE EN ÇOKSATAN 10 MARKA

1-VOLKSWAGEN

2-RENAULT

3-FIAT

4-FORD

5-OPEL

6-HYUNDAI

7-TOYOTA

8-PEUGEOT

9-BMW

10-MERCEDES

2’NCİ ELDE EN ÇOKSATAN 10 MODEL

1-Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet Active Plus Dizel Manuel

2-Ford Focus Sedan 1.6 TDCI Trend X Dizel Manuel

3-Renault Symbol Sedan 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

4-Volkswagen Passat Sedan 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik

5- Volkswagen Jetta Sedan 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik

6-Fiat Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel

7-Fiat Fiorino Combi 1.3 MultiJet Emotion Dizel Manuel

8-Renault Fluence Sedan 1.5 DCI Touch Dizel Manuel

9- Renault Symbol Sedan 1.5 DCI Authentique Dizel Manuel

10-Opel Corsa Hatchback 1.3 CDTI Essentia Dizel Manuel

Bölgelere göre ençok satan markalar

Akdeniz Bölgesi VOLKSWAGEN

Doğu Anadolu Bölgesi VOLKSWAGEN

Ege Bölgesi RENAULT

Güneydoğu Anadolu Bölgesi VOLKSWAGEN

İç Anadolu Bölgesi VOLKSWAGEN

Karadeniz Bölgesi VOLKSWAGEN

Marmara Bölgesi RENAULT







Bölgelere göre en çok satan modeller

Akdeniz Bölgesi Ford Focus Sedan 1.6 TDCI

Doğu Anadolu Bölgesi Fiat Fiorino Combi 1.3 MultiJet

Ege Bölgesi Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Volkswagen Passat 1.6 TDI

İç Anadolu Bölgesi Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet

Karadeniz Bölgesi Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet

Marmara Bölgesi Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet

Araç yaşına göre en çok satan modeller

YAŞ MARKA MODEL

1 Volkswagen Passat Sedan 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik

2 Volkswagen Passat Sedan 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik

3 Renault Fluence Sedan 1.5 DCI Touch Dizel Manuel

4 Renault Symbol Sedan 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

5 Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet Active Plus Dizel Manuel

6 Fiat Linea Sedan 1.3 MultiJet Active Plus Dizel Manuel

7 Renault Symbol Sedan 1.5 DCI Authentique Dizel Manuel

8 Hyundai Accent Era Sedan 1.4 Team Benzin Manuel

9 Ford Fiesta Hatchback 1.4 TDCI Comfort Dizel Manuel

10 Ford Fiesta Hatchback 1.4 TDCI Comfort Dizel Manuel