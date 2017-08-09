İşte Türkiye'deki traktör sayısı

Bayraktar, yazılı açıklamasında, haziranda traktör sayısında 85 bin 304 ile Manisa'nın, yıllık artışta 3 bin 75 ile Konya'nın, aylık artışta 232 ile Gaziantep'in ilk sırayı aldığını belirtti.

Traktörün tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti: "Traktör sayısı haziran itibarıyla 5 bin 489 artışla 1 milyon 795 bin 121'den 1 milyon 800 bin 610'a çıktı. Aylık artışta Gaziantep, yıllık artışta Konya birinci sırada. Haziran ayında aylık artışta Gaziantep 232 traktörle birinci olurken, bu ili 227 traktörle Manisa, 217 traktörle İzmir, 214 traktörle Bursa, 187 traktörle Aydın, 186 traktörle Konya, 165 traktörle Antalya izledi. Yıllık artışta Konya 3 bin 75 adetle birinciliğini sürdürdü. Yıllık artışta Konya'yı 2 bin 852 adetle Manisa, 2 bin 440 adetle Bursa, 2 bin 255 adetle İzmir, 2 bin 228 adetle Gaziantep, 2 bin 177 adetle Aydın, 2 bin 92 adetle Ankara takip etti."

Bayraktar, Hakkari'de mayısta 999 olan traktör sayısının da haziranda 8 adet arttığını ve ilk kez bini geçerek bin 7'ye ulaştığını ifade etti.